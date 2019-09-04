В Украину ворвалось похолодание с дождями: синоптики предупредили о непогоде

В половине областей страны резко снизится температура воздуха, а где-то все еще будет жарко

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Сегодня в Украине существенно подпортится погода, в ряде областей даже объявлено штормовое предупреждение – ожидаются дожди с грозами, сильный ветер и похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прохладней всего сегодня будет на западе страны – от 19 до 22 градусов и везде дожди с грозами.

В центре будет на пару градусов теплее – 22-24 градуса, в Полтавской области до +26. В Киеве 20-22. Везде дожди.

Мокро будет и на севере, а температура будет "прыгать" от 21 до 25 градусов.

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В восточных областях почти везде будет солнечно и жарко до +29, а гроза ожидается только в Днепропетровской области.

На юге будет небольшой температурный перепад: в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму до +30 и без осадков, а в Николаевской и Одесской областях дожди и 22-26 тепла.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

В свою очередь в Министерстве аграрной политики и продовольствия отмечали, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. По предварительным данным, в 2019 году прогнозируется урожай зерновых на уровне 71,1 млн тонн.

А пока в Украине еще даже не полностью ушла летняя погода, на другом полушарии Земли ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова и движется на побережье США. Подробней смотрите в сюжете:

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