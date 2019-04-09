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Проголосовать не по месту жительства: украинцы спешат перерегистрироваться

Сегодня, 17:48

Времени для смены места голосования во втором туре президентских выборов не так много – до 15 апреля

Проголосовать не по месту жительства: украинцы спешат перерегистрироваться Украина Времени для смены места голосования во втором туре президентских выборов не так много – до 15 апреля

Украинцы выстроились в длинные очереди, чтобы проголосовать. Речь идет о тех, кто хочет изменить место регистрации для голосования во втором туре выборов. Времени – неделя.

На улице Крамского в Святошинском районе с самого утра люди стоят в длинной очереди на перерегистрацию, чтобы проголосовать во втором туре на выборах президента – свои данные нужно изменить до 15 апреля.

"Я сам из Донецка, в очереди стою приблизительно уже час-полтора. Работодатель абсолютно нормально относится к тому, чтобы отправиться и пойти зарегистрироваться для дальнейшего голосования", – сказал Кирилл, который родом из Донецка.

А девушку из Крыма с двумя маленькими детьми пропустили раньше, люди отнеслись с пониманием, говорит она.

Желающих проголосовать действительно много, поэтому работать будут в отделениях и на выходных, и без обеденного перерыва. Украинцы хотят сделать выбор, поэтому не боятся тратить время и ждать. Сегодня удалось пообщаться с руководителем отдела государственного реестра в Святошинском районе и выяснить, почему очередь продвигается так медленно.

"Фактически – это повторная очередь. Те, кто сменил место регистрации перед первым туром, должны это делать снова – перед вторым", – сказал он.

На сегодняшний день почти 47 тысяч украинцев изменили место для голосования. В первом туре таких было аж 315 тысяч. В будущем обещают, что можно будет перерегистрироваться онлайн, а пока просят тех, кто может, голосовать по месту регистрации.

Напомним, 7 апреля на заседании ЦИК были оглашены официальные результаты выборов первого тура. Так, в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов). Также официально был объявлен второй тур выборов президента.

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Тег выборы, украинцы, регистрация, второй тур, избиратели, голосование

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