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Прохлада, дожди и грозы: какая погода ждет украинцев сегодня

Сегодня, 09:06

На юго-западе Украины будут царить дожди с грозами

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Прохлада, дожди и грозы: какая погода ждет украинцев сегодня https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C,%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE,%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82,%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C,%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE,%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82,%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4 Украина На юго-западе Украины будут царить дожди с грозами

В Украине сегодня, 3 августа будет царить прохладная погода, а в некоторых регионах пройдут дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погоду сегодня в Украине будет определять прохладная, а на юге страны – теплая воздушная масса. А на юго-запад фронты принесут дожди с грозами.

В частности, в большинстве западных, южных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях сегодня ожидается кратковременный дождь, местами гроза. В Карпатах и Одесской области синоптики прогнозируют местами значительный дождь. На остальной территории осадков не будет. Ветер будет переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. А вот температура сегодня установится на уровне 19-24°, в южной части – 24-29°.

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А вот в Киеве сегодня осадков не будет. Ветер прогнозируют переменных направлений, 3-8 м/с. Температура установится на уровне 21-23°.

Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

А тем временем 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды. Но и это было далеко не все.

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