Прохлада, дожди и грозы: какая погода ждет украинцев сегодня

В Украине сегодня, 3 августа будет царить прохладная погода, а в некоторых регионах пройдут дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погоду сегодня в Украине будет определять прохладная, а на юге страны – теплая воздушная масса. А на юго-запад фронты принесут дожди с грозами.
В частности, в большинстве западных, южных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях сегодня ожидается кратковременный дождь, местами гроза. В Карпатах и Одесской области синоптики прогнозируют местами значительный дождь. На остальной территории осадков не будет. Ветер будет переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. А вот температура сегодня установится на уровне 19-24°, в южной части – 24-29°.
А вот в Киеве сегодня осадков не будет. Ветер прогнозируют переменных направлений, 3-8 м/с. Температура установится на уровне 21-23°.
Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.
А тем временем 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды. Но и это было далеко не все.
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