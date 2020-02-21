Прыгни-упади: в Украине появилась новая смертельная игра, видео

Пока украинские правоохранители продолжают бороться с популярной среди школьников игрой "Исчезнуть на 24 часа", в Украине появилось новое опасное "развлечение".

Украинские подростки подхватили появившуюся за рубежом "игру" "Вызов прыжка", которая может сулить участниками травмами или даже гибелью.

Смысл "Вызова прыжка" заключается в том, что играющий должен подпрыгнуть, а его напарники – подсечь ему ноги. Результат несложно предсказать – "прыгун" падает плашмя на землю, что чревато переломами позвоночника, сотрясением головного мозга и даже смертью.

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В последнее время в соцсетях появляется все больше видео таких забав (снятые кадры могут шокировать):

За границей уже зафиксированы фатальные инциденты после "Вызова прыжка". В частности, бразильские СМИ сообщили о 16-летней ученице Эмануэле Медейрос, которая, участвуя в игре, упала и ударилась головой о землю. Ее госпитализировали, но спасти ребенка врачи не смогли.

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Напомним, ранее в Украине появилась другая смертельная игра для подростков "Момо". Жертвам звонит специальный бот с угрозами и мог даже довести до самоубийства самых уязвимых.

Отметим, что подобные опасные игры появляются из интернета. Так, в 2017 году в Украине зафиксировали всплеск популярности смертельных игр среди подростков. Задания школьники получали через группы в соцсетях под названием "Синий кит", а администраторы этих групп склоняли подростков к самоубийству.

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