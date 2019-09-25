Психолог-кадровик и участник АТО: что известно о новом главе Нацполиции Игоре Клименко

Главным направлением в его работе была психология и работа с кадрами в МВД

Игорь Клименко / Фото: Нацполиция

Сегодня Кабинет министров назначил Игоря Клименко главой Национальной полиции. До этого он был заместителем предыдущего начальника НПУ Сергей Князева, в ведомстве специализируется на психологии.

Главный полицейский страны намерен продолжать те реформы, которые реализуются с момента создания НПУ. По его словам, он активно также будет работать в направлении противодействия насилию в семье, борьбы с наркотиками.

"Для меня честь возглавить крупнейший правоохранительный орган – Национальную полицию Украины. В то же время, понимаю ответственность и важность этой должности. Задача номер один – улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы – профилактика преступности, в первую очередь ее уличным проявлениям, а также повышение эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения. Уверяю в полной готовности к качественному выполнению задач, поставленных перед Национальной полицией руководством государства, правительством, а главное – народом Украины", – заявил Клименко.

Кто такой Клименко

Новый глава Нацполиции закончил Харьковский военный университет, служил в армии.

С 1998 по 2001 годы работал психологом управления по работе с личным составом Управления МВД Украины в Харьковской области.

С декабря 2001 по март 2002 года – специальный сотрудник Специального миротворческого центра при МВД Украины (участник миротворческой операции на территории Югославии в Косово).

С июня 2002 по сентябрь 2004 гг. – начальник отделения профессионального психологического отбора и профессиональной ориентации центра практической психологии при Управлении МВД Украины в Харьковской области.

Реклама

С 2004 по 2008 гг. – главный психолог центра практической психологии Департамента работы с персоналом МВД Украины

Февраль -март 2008 года – заместитель начальника отдела анализа и статистического учета инспекции по личному составу Департамента кадрового обеспечения МВД Украины.

С марта 2008 по июнь 2010 гг. – начальник центра практической психологии Департамента кадрового обеспечения МВД Украины

С июня 2010 по апрель 2011 гг. – заместитель начальника управления, начальник отдела психологического обеспечения Департамента кадрового обеспечения МВД Украины.

С июня 2011-го по сентябрь того же года – начальник управления социально-психологической работы Департамента кадрового обеспечения МВД Украины

С сентября по декабрь 2011 года – заместитель начальника управления инспекции по личному составу и психологического обеспечения – начальник отдела психологического обеспечения Департамента кадрового обеспечения МВД Украины.

Реклама

С декабря 2011 по декабрь 2014 гг. – начальник управления профессиональной подготовки и образования Департамента кадрового обеспечения МВД Украины

С декабря 2014-го по ноябрь 2015-го – заместитель начальника Департамента кадрового обеспечения МВД Украины, после по октябрь 2017-го возглавил Департамент.

С октября 2017-го по март 2018-го – заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник Департамента кадрового обеспечения

С марта 2018 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Национальной полиции Украины.

Генерал полиции третьего ранга. Кандидат психологических наук.

В 2014 году принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на Донбассе. Координатор процесса реформирования правоохранительного ведомства в тесном сотрудничестве с иностранными партнерами. Награжден ведомственными наградами МВД и медалью "Защитнику отечества".

Как сообщали новости "Сегодня", 24 сентября глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку. Уже бывший главный полицейский страны отметил, что занес заявление министру внутренних дел Арсену Авакову.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама