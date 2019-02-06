Психологическая обработка и пропаганда: как ФСБ с Донбасса хочет влиять на выборы президента Украины

Спецслужбы РФ хотят воздействовать на желающих выехать на выборы на контролируемую Украиной территорию, говорит Тымчук

Фото: УНИАН

Психологическая обработка и пропаганда: как ФСБ с Донбасса хочет влиять на выборы президента Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/06c/54c/5c506c54cc7e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/06c/54c/5c506c54cc7e5.jpg 2019-02-06T04:30:00+02:00 Украина Спецслужбы РФ хотят воздействовать на желающих выехать на выборы на контролируемую Украиной территорию, говорит Тымчук

Кураторы из ФСБ РФ поставили задачу главарям "МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" обеспечить максимально возможное влияние на предстоящие выборы президента Украины.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, речь идет о "психологической обработке" переселенцев по различным каналам (в первую очередь через родственников и знакомых, оставшихся в ОРДЛО), а также местных жителей, готовых выехать для участия в выборах на неоккупированную территорию Украины.

Также предписано "воздействовать в нужном ключе" на население прилегающих неоккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины с помощью активной пропаганды (используя как подконтрольные СМИ, так и агентуру) и так называемой "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса".

Таким образом, в ближайшие два месяца оккупанты будут активно пытаться воздействовать на волеизъявления свободной части Донбасса, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ФСБ не выпускает людей из "Л/ДНР" без спецразрешения под предлогом якобы "противодействия диверсиям", специальных мероприятий по сокрытию агрессивных приготовлений российско-оккупационных войск.

Также напомним, боевики на Донбассе запрещают работникам школ общаться с наблюдателями ОБСЕ . Для общения с сотрудниками школ надо получить разрешение у оккупационной "администрации".

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