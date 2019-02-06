Психологическая обработка и пропаганда: как ФСБ с Донбасса хочет влиять на выборы президента Украины
Спецслужбы РФ хотят воздействовать на желающих выехать на выборы на контролируемую Украиной территорию, говорит Тымчук
Кураторы из ФСБ РФ поставили задачу главарям "МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" обеспечить максимально возможное влияние на предстоящие выборы президента Украины.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, речь идет о "психологической обработке" переселенцев по различным каналам (в первую очередь через родственников и знакомых, оставшихся в ОРДЛО), а также местных жителей, готовых выехать для участия в выборах на неоккупированную территорию Украины.
Также предписано "воздействовать в нужном ключе" на население прилегающих неоккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины с помощью активной пропаганды (используя как подконтрольные СМИ, так и агентуру) и так называемой "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса".
Таким образом, в ближайшие два месяца оккупанты будут активно пытаться воздействовать на волеизъявления свободной части Донбасса, добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ФСБ не выпускает людей из "Л/ДНР" без спецразрешения под предлогом якобы "противодействия диверсиям", специальных мероприятий по сокрытию агрессивных приготовлений российско-оккупационных войск.
Также напомним, боевики на Донбассе запрещают работникам школ общаться с наблюдателями ОБСЕ . Для общения с сотрудниками школ надо получить разрешение у оккупационной "администрации".
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