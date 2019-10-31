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Пуховики доставать рано: в Украину идет второе "бабье лето"

31 октября, 09:19

6 ноября температура воздуха может прогреться аж до 18 градусов тепла

/ Фото: Pixabay

В четверг, 31 октября, осадки маловероятны, ночью и утром – туманы, а днем ​​будут солнечные просветления. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Холодная погода продлится до конца недели. А с начала следующей к нам снова придет потепление. В Киеве с 3 ноября с переходом на следующую неделю температура воздуха существенно повысится. Днем в воскресенье ожидается до +10 градусов, а дальше до +12... +16 градусов", – уточнила Диденко.

О потеплении сообщают и на сайте Укргидрометцентра. Уже с понедельника начнется "второе бабье лето".

Уже 1 и 2 ноября температура воздуха днем прогреется до +7 градусов, 3 ноября – до +11 градусов, 4 ноября – до 15 градусов выше нуля. 6 ноября температура воздуха может прогреться аж до 18 градусов тепла.

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Начало последнего месяца осени ожидается погожим, хотя будет сопровождаться небольшими осадками.

Приход серьезных осадков и ночных морозов прогнозируется на вторую декаду ноября. Тем не менее в середине месяца на несколько дней потеплеет, а потом снова придет холод, который напугает осадками в виде снега.

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Фото: "Сегодня"

Третья декада месяца будет холодной и влажной. В некоторые дни прогнозируются довольно сильные осадки. Температура воздуха уже опустится ниже нуля.

Как мы писали ранее, известный народный синоптик Украины Леонид Горбань сайту "Сегодня" озвучил прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

А вот зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Изменения климата предусматривают увеличение количества дней с температурой выше нуля. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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