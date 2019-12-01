Больше сотни убитих и раненых: в ООС сообщили о больших потерях боевиков

/ Фото: Минобороны Украины

В октябре у боевиков были серьезные потери, но в ноябре украинские военные постарались еще больше – 41 оккупант уничтожен и 66 получили ранения. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

"Российский агрессор продолжает терять личный состав. По информации разведки Объединенных сил, в ноябре 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 – составляют санитарные потери", – сообщили в ООС.

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В штабе Объединенных сил постоянно подчеркивают, что украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам в случае угрозы их жизни и здоровью и при попытках захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп. Первыми бойцы сил ООС не стреляют и соблюдают Минские договоренности.

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А тем временем на Донбассе отмечается резкое уменьшение количества обстрелов. Как сообщали новости "Сегодня", в последний день осени враг немного приутих и было рекордно малое количество атак. Так, 30 ноября противник только четыре раза беспокоил силы ООС.

Пока на передовой продолжаются обстрелы, в тылу враг тоже не дремлет – в Донецкой области продолжается охота на патриотов. Бывшей пленнице боевиков на огороде установили растяжку с гранатой. Только чудом обошлось без жертв. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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