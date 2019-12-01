Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

Больше сотни убитих и раненых: в ООС сообщили о больших потерях боевиков

1 декабря, 13:19

Последний месяц осени выдался очень неудачным для оккупационных войск

/ Фото: Минобороны Украины

В октябре у боевиков были серьезные потери, но в ноябре украинские военные постарались еще больше – 41 оккупант уничтожен и 66 получили ранения. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

"Российский агрессор продолжает терять личный состав. По информации разведки Объединенных сил, в ноябре 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 – составляют санитарные потери", – сообщили в ООС.

Реклама

В штабе Объединенных сил постоянно подчеркивают, что украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам в случае угрозы их жизни и здоровью и при попытках захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп. Первыми бойцы сил ООС не стреляют и соблюдают Минские договоренности.

В тренде
Закон о незаконном обогащении и электронные водительские права: главные события недели

А тем временем на Донбассе отмечается резкое уменьшение количества обстрелов. Как сообщали новости "Сегодня", в последний день осени враг немного приутих и было рекордно малое количество атак. Так, 30 ноября противник только четыре раза беспокоил силы ООС.

Пока на передовой продолжаются обстрелы, в тылу враг тоже не дремлет – в Донецкой области продолжается охота на патриотов. Бывшей пленнице боевиков на огороде установили растяжку с гранатой. Только чудом обошлось без жертв. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс боевики ООС потери боевиков

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча Зеленского с Путиным и цена на газ: в Кремле сделали заявление
Встреча Зеленского с Путиным и цена на газ: в Кремле сделали заявлениеЭкономика
Зеркаль: Зеленский хочет мира с Россией, но есть одно
Зеркаль: Зеленский хочет мира с Россией, но есть одно "но"Политика
В
В "Борисполе" пассажиров шокировали женские ноги, торчавшие из чемодана: видеоПроисшествия
Чего ждать от Меркель и Макрона на
Чего ждать от Меркель и Макрона на "нормандской" встрече: на Западе озвучили раскладПолитика
Пора готовиться к наступлению: Хомчак поставил задачу перед ВСУ на 2020 год
Пора готовиться к наступлению: Хомчак поставил задачу перед ВСУ на 2020 годУкраина
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей Нормандской четверки
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей Нормандской четверкиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...