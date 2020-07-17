Пьяный за рулем: копы задержали экс-главу запорожской полиции (видео)

Бывшего начальника областного управления Нацполиции Запорожской области Олега Золотоношу задержали в Киеве, в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

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Видео, сделанное после его задержания, опубликовал в своем Facebook запорожский активист под ником Алексей Херсон.

На ролике видно, как человек, напоминающий Олега Злотоношу, сидит в кабинете со скованными за спиной руками.

Он дает пояснения, причем говорит – запинаясь и с трудом подбирая слова.

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Видео: Facebook / Леха Херсон

Стоит напомнить, что Олег Золотоноша возглавлял запорожскую полицию с 2017 по 2018 год, а до этого работал проректором Днепропетровского университета внутренних дел.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельное ДТП под Киевом и отметил необходимость более жесткой уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, если оно привело к гибели людей в результате дорожно-транспортного происшествия.

Также мы сообщали о шокирующих данных о виновнике аварии под Киевом, которое унесло жизни четырех человек:

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