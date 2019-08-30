Пытки Евромайдана в 2014 году: суд оправдал бывшего "беркутовца"

Евромайдан / Фото: Flickr

Киевский суд оправдал бывшего работника харьковского спецподразделения "Беркут" Андрея Хандрыкина по делу о пытках активистов во время Революции достоинства в 2014 году.

"Суд считает уместным вынести оправдательный приговор для обвиняемого", – зачитала 30 августа судья Оксана Бирса решение Днепровского райсуда Киева.

Она отметила, что сторона обвинения не смогла доказать совершение преступления Хандрыкиным.

"Хандрыкин признан невиновным", – резюмирует Бирса.

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Судебное заседание проходило в отсутствие обвиняемого.

Хандрыкин фигурировал в скандале с издевательствами над участниками Евромайдана 20 января 2014 года, когда с колоннады при входе на стадион Лобановского на улице Грушевского в Киеве "беркутовцы" сняли, избили и раздели двух активистов. Позже их одели в другую одежду и доставили в райотдел МВД.

Помимо Андрея Хандрыкина, в этом деле фигурируют еще два экс-"беркутовца" – Владислав Мастега и Артем Войлоков, которые после объявления им подозрения сбежали в Россию. На данный момент они объявлены в розыск, а начатые по ним производства приостановлены.

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Согласно ч.2 ст.127 Уголовного кодекса Украины им грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

Хандрыкин при этом продолжает работать в Нацполиции Харькова.

Напомним, в феврале этого года исполнилось 5 лет со дня бегства экс-президента Виктора Януковича. И хотя суд осудил его к 13 годам за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны, расследование преступлений на Евромайдане до сих пор не закончено.

К этой памятной дате "Сегодня" опубликовали специальный материал: "Снайперы на крышах и "коктейли Молотова": хроника расстрелов на Майдане 20 февраля".

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