Рабочие руки из Африки и Ближнего Востока: скоро Украину начнут штурмовать беженцы

Полыхающие Ближний Восток и Африка — постоянный источник головной боли для мирового сообщества. Нелегальные мигранты от безысходности преодолевают огромные расстояния и рискуют жизнью, лишь бы попасть в Европу. Так, недавно в Нигере спасли 400 мигрантов от гибели вблизи границы с Алжиром, сообщило французское информагентство: они потерялись в пустыне почти без воды, еды и документов. Их обнаружили, когда прочесывали дороги у границы.

Власти давно знают участки в Сахаре, где пролегают пути мигрантов из Западной Африки в Европу. Главное — пробиться к морю, а затем — к берегам Италии. Для старта идеально подходят ливийские порты. И, как сообщал телеканал CNN, в Ливии преступники активно пользуются безысходностью беженцев: продают их на рынках рабов. Люди без документов — легкая добыча, особенно в регионе, которому до правового и мирного после недавних войн еще далеко. И эта далекая от нас, на первый взгляд, проблема может в скором будущем коснуться и Украины.

Нестабильный регион: мафия на Ближнем Востоке

Возмущенные страны мира потребовали от ливийского правительства немедленно разобраться с дикими торгами, где людей продают с молотка. Но там ответили, что страна переживает трудные времена и нуждается в поддержке Запада — иными словами, потребовали денег, не обещая, впрочем, что проблему действительно удастся решить. За тем же самым (поддержкой европейцев) едут и сотни тысяч мигрантов из Нигерии, Кот-д’Ивуара, Эритреи.

"Ливия — ключевая транзитная страна, она в состоянии разрухи, — объясняет Александр Богомолов, президент Центра ближневосточных исследований. — Там практически нет правительства, единой власти и ответственности, а страна управляется несколькими вооруженными группировками".

Вернее, правительств два: одно пользуется региональной поддержкой, второе поддержало международное сообщество и пытается с ним скооперироваться, но успехов пока негусто.

При Муаммаре Каддафи, по словам Александра Богомолова, договоренность с ЕС со скрипом, но работала: Ливия за деньги Евросоюза содержала фильтрационные центры, где отсеивали легитимных беженцев от экономических мигрантов.

"Основная масса народа не являлась теми, кто на основании Конвенции о статусе беженцев имел шансы попасть в Европу, — поясняет эксперт-международник. — Через Средиземноморье идет поток людей, живших в полной нищете".

Когда регион накрыла разруха, возросшими потоками мигрантов начала пользоваться международная мафия, базирующаяся преимущественно в Ливии — причем вполне вероятно, по словам Богомолова, что к ней причастна и сама ливийская власть. Неправительственные организации пытаются спасать потенциальных жертв работорговцев, а Европа — распределить мигрантов по квотам, и вернуть хотя бы часть по странам происхождения — туда, где все хоть относительно спокойно. Но конструктивно сотрудничать пока не с кем.

Ливия. Через ее порты налажена схема отправки нелегалов

Незаконные услуги всегда дороги. И африканцы, которые нелегально бегут от нищеты, вынужденно продают сами себя, доверяясь бандитам.

"С них берут большие деньги за переправку, документы. Ведь если легально в Европу можно долететь за $300, то они за $1000 рискуют жизнью, плывя на резиновой лодке, — объясняет Александр Богомолов. — А если денег не хватает, попадают в зависимость от "помощников" — их используют как рабов в Ливии и соседних странах".

К тому уже были предпосылки: на окраинах Триполи и раньше, по словам востоковеда, существовали "рынки труда", где стояла очередь людей, готовых за копейки наняться на любой тяжкий, даже опасный для жизни труд. Теперь злоупотребление бедственным положением этих людей достигло страшных масштабов.

"В Ливии напрочь отсутствуют традиции демократии, культура достижения компромиссов. Много надежд возлагают на выборы (президентские выборы в Ливии пройдут 10 декабря 2018 года. — Ред.). Но они могут стать очередным поводом для гражданской войны, — говорит Богомолов. — Улучшений в ближайшей перспективе, думаю, не увидим".

Вдобавок — Сирия, где пока РФ и Иран пытаются восстановить шаткий режим Башара Асада, негативно настроенного к большинству оставшегося в стране населения.

"Складывается ситуация намного хуже, чем исходная, которая привела к гражданской войне, она взрывоопасна. А миллионы беженцев "зависли": гарантий безопасности после возвращения домой у них нет, — описывает положение в горячей точке Богомолов. — Дестабилизация — надолго".

И неизвестно, в коридор для кого и чего может превратиться еще и Сирия.

На нашей границе. Ловят несколько сот нарушителей в год

Рабы и Миссисипи

Что говорить о Ливии, если в США с рабством покончили лишь 5 лет назад! Последним его отменил штат Миссисипи. 13-ю поправку к Конституции, запретившую рабство, Конгресс США ратифицировал в 1865 году, и ее приняли 27 из тогдашних 36 штатов. Остальные растянули удовольствие. В 1976 году сподобился штат Кентукки, а Миссисипи, как случайно выявил профессор Ранджан Батра, нет! Власти штата в свое время ратифицировали поправку, но почему-то не отправили копию подтверждающего документа в Федеральный реестр США, и ее не утвердили. Профессор поднял общественность, связался с администрацией штата. Те направили документы в Национальный архив, и лишь в феврале 2013-го Федеральный реестр подтвердил, что в Миссисипи наконец все свободны.

Цветная Украина: через 10 лет потеснимся

В последние годы население Украины все больше сокращается, говорит заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Александр Гладун. А территория у нас большая, и рабочие руки нужны буквально как воздух — предприятия страдают от нехватки простых разнорабочих, не то что квалифицированных кадров.



Пустыми вакансии, впрочем, будут недолго.

"К нам поедут мигранты из третьих стран. Основной поток, на мой взгляд, пойдет из государств Кавказа, бывших азиатских республик СССР и Афганистана", — перечисляет демограф.

Такой прогноз, по его словам, вполне укладывается в схему демографических процессов. В мировом масштабе есть два глобальных направления миграции: с юга на север (Латинская Америка — в США, Африка — в Европу) и с востока на запад (поляки — в Великобританию и Германию, немцы — в Штаты, украинцы — в Польшу и Чехию).

"Границы на планете практически размыты для рабочей силы. Ее перемещение никакие законы дольше, чем на год-два, не затормозят", — уверен ученый.

Несколько лет назад Алексей Позняк, завотделом миграционных исследований Института демографии и социологических исследований НАН, заявлял, что до 2025 года центральные и северные области Украины (Черниговская, Сумская, Кировоградская, Луганская) уже заселят мигранты. Расчеты показывали, что к 2025-му дефицит рабочей силы станет колоссальным, и в Украину станут привлекать мигрантов преимущественно из Африки и Юго-Восточной Азии — интегрируя в общество и обучая украинскому языку.

"Но эти прогнозы мы делали до 2013 года. Сейчас экономическая ситуация такова, что даже после ее улучшения должно пройти несколько лет, прежде чем Украина станет интересна мигрантам", — полагает Позняк.

От темпов экономического роста действительно зависит многое. Но, в то же время, состав населения Украины стабильно меняется, и численность контингентов, формирующих рабочую силу, по словам Позняка, уменьшится в любом случае. При том, что количество людей, нуждающихся в соцобеспечении, обязательно будет возрастать.

"Только миграция поможет нам улучшить ситуацию в стране", — полагает эксперт.

Но миграция эта должна быть контролируема, а миграционное законодательство — очень четким.

"Украина и для транзита, и для проживания очень интересна жителям третьих стран, — убежден эксперт по международным вопросам и востоковед Андрей Бузаров. — Мы уже экономически приближены к ЕС, подписали соглашение об ассоциации, получили безвизовый режим".

Но какая разница, скажем, нигерийцу, что у нас с ВВП и инвестиционным климатом, если эмиграция для него — вопрос физического выживания, единственный шанс сбежать из своей нищей, охваченной войнами страны? Пока ученые делают прогнозы, они просто приезжают — устраиваются на работу и пытаются обжиться в новых для себя условиях.

"За последние пару лет у нас в райцентре чернокожих стало заметно больше, — говорит Марина Рясненко из Обухова (Киевская область). — Арендуют жилье в старых частных секторах. Уже целая африканская футбольная команда набралась".

Европейцы уже столкнулись с неконтролируемыми потоками беженцев, говорит Александр Гладун. Этнический состав стран меняется, африканцы, азиаты селятся там целыми анклавами, привносят свою культуру, ментальность. К тому же, некоторые приезжие плохо адаптируются к новым условиям, и это вызывает внутреннее напряжение в социуме.

"Если не разработать правильную миграционную политику (сдерживания или адаптации), в Украине будут те же проблемы, — полагает Гладун. — В 1—2 поколении переселенцев ассимиляции еще не произойдет, но они должны принять наши правила".

А вот менять законодательство, чтобы в нем появились пособия для беженцев или упрощенное получение вида на жительство, пока не надо, уверен Алексей Позняк:

"Мы заинтересованы не в охотниках за пособиями, а в работниках".

Как бы там ни было, Украина не сможет стоять в стороне от мировых миграционных процессов, говорят эксперты. И предупреждают: мигранты за лет 50 могут даже изменить облик Украины, если страна не защитит себя законодательно и не подготовит для прибывших простые и понятные условия жизни и труда.

Афроукраинцы. Играют на городской спортплощадке Обухова. Фото: Т. Негода

Цена вопроса: 700 евро за мигранта

Общество в Евросоюзе раскололось на тех, кто воспринимает мигрантов крайне враждебно, и тех, кто настроен толерантно. Первые убеждены, что чужаки угрожают целостности ЕС, вторые — что к людям надо быть помягче, тем более, что бегут они не от хорошей жизни.

"На госуровне доминирует позиция: все страны Евросоюза должны относиться к мигрантам одинаково толерантно, — рассказывает эксперт-международник Андрей Бузаров. — Но Польша, Чехия, Венгрия, Словакия согласны даже на штрафные санкции и конфликт с Брюсселем, лишь бы не пускать переселенцев к себе".

Это, по словам эксперта, важная проблема сегодняшней внутренней и внешней политики ЕС. Франция, Германия испытывают острый дефицит кадров и рассчитывают на африканцев и азиатов как на рабочую силу: местные не спешат идти в чернорабочие. Но далеко не все мигранты, даже не имеющие никаких дипломов, готовы браться за тяжелый труд: многие едут в Европу, чтобы просто пересидеть год-два, и оседают, пользуясь льготами и соцстрахованием.

"ЕС стал заложником собственной системы: он не отказывает мигрантам, но не в состоянии интегрировать их в общество, — полагает Бузаров. — У африканцев и азиатов проблема с адаптацией к европейскому укладу жизни, нет образования и разрешений на работу. Поэтому многие идут в криминал, пропагандируют радикальный ислам".

При этом, в зависимости от статуса и сроков пребывания в Европе, мигрант обходится налогоплательщикам в 400—700 евро в месяц.

Но эта ситуация в ЕС дает Украине шанс научиться на чужих ошибках. И, разрабатывая законы, учесть промахи европейских соседей.

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В Африке: жизнь на контрасте

Ирина Пилат — жена нигерийского врача, проживает с семьей в Лагосе (крупнейший город Нигерии). По ее словам, у многих местных действительно имеется навязчивая идея выехать в Европу. Страна развита плохо, заработать, если нет образования, возможности почти нет. Достойно — тем более. А образование платное, начиная с детсада.

"И необязательное, поэтому многие совершенно безграмотны, — рассказывает Ирина. — Они работают с 15 лет помощниками по дому, нянями за $50—100 в месяц. При этом образованный человек, сотрудник банка, например, получает $1000".

Пропасть между богатыми и бедными очень велика. Те, у кого есть финансовая возможность, выезжают: рожать в США или Канаду (стоит $10 тыс.), на учебу.

"Достают приглашение от вуза, получают по нему визу и так пробираются в Европу. Все хотят подружиться как-то с европейцами (как шанс зацепиться)", — рассказывает Ирина.

Самые бедные не выезжают — заоблачно дорого. Они-то и идут пешком через пустыни в Ливию.

А Украину, по ее словам, очень хорошо знают благодаря студентам украинских вузов и считают наш уровень жизни вполне нормальным.

"Иллюзий насчет эмиграции ни у кого нет. Люди понимают, что в Европе они никому не нужны и с работой будет сложно, — говорит украинка. — Но все равно лучше там, чем дома: как минимум будет электричество и еда, а тут никакой цивилизации и голод бывает. Медицина частная. Есть и государственные больницы, но туда, я слышала, идут разве что умирать".

В странах Африки разные представления о Европе и мире вообще.

"Но общее видение — это место, где счастливо живут обеспеченные люди", — говорит путешественник Орест Зуб, посетивший 12 стран Черного континента.

Путешественник. Орест Зуб намерен объехать все страны Африки. Фото: из архива О. Зуба

На границе бдят

ЕС признает, что Украина не является страной — поставщиком незаконных мигрантов, говорит спикер Госпогранслужбы Олег Слободян. Он ссылается на данные агентства ЕС по безопасности внешних границ "Фронтекс" за 2014 год: всего 0,2% общего числа мигрантов попали в Европу через границы Украины и Беларуси, их нам возвращают по соглашению о реадмиссии.

Многих ловят еще на границе: в 2017 году ГПСУ зафиксировала 111 африканцев и 607 азиатов на "зеленой границе".

"Пытались пересечь границу вне пунктов пропуска, через собачьи тропки, с помощью местных жителей", — объясняет Слободян.

В такой незаконной миграции, как правило, задействованы трансграничные преступные каналы нескольких стран, криминалитет и даже правоохранители.

"Бывает еще миграция по каналам легального въезда: воссоединение семей, организация деловых отношений, учеба, — рассказывает Слободян. — Представляются студентами вузов, а на поверку — справки липовые или даже вузов таких нет".

Обычно "студенты", по его словам, отсиживаются в Украине пару месяцев и двигают дальше. Но иногда поступают сигналы, что остаются, нарушив миграционные правила.