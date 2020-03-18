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Украина на карантине: как будут начислять зарплату учителям

18 марта, 18:45

Станислав Кожемякин

Государство запретило "выгонять" педагогов в пустующие учебные заведения и навязывать им отпуски

На фоне общенационального карантина педагогов необходимо перевести на работу в гибком и дистанционном режиме, сохранив среднюю заработную плату даже для тех из них, кто фактически не выходит на работу.

Об этом говорится в разъяснительном письме Министерства образования и науки Украины от 17 марта, разработанном совместно с профсоюзом работников соответствующей сферы.

Это должно привести к тому, что педагогов перестанут заставлять приходить фактически в пустующие учебные заведения, объяснила замминистра образования и науки Любомира Мандзий, отметив, что ее ведомство следит за ситуацией совместно с образовательным омбудсменом Сергеем Горбачевым.

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"Призываем также учителей отстаивать свои права, ведь без вашего обращения и жалобы нам трудно включиться в процесс", – отметила Мандзий.

Кроме того, в письме отмечается недопустимость принудительной отправки работников в отпуска во время карантина, а также что всем работниками будет сохранена средняя заработная плата, размер которой регламентируется постановлением Кабмина от 8 февраля 1995 №100.

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При этом невыход сотрудников на работу во время карантина следует расценивать как связанный с простоем и, соответственно, за ними должен быть сохранен средний заработок.

"В случае, если учитель (преподаватель) выполняет другую организационно-педагогическую работу, то оплата его труда производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации", – разъяснили в Минобразования и науки.

Напомним, что ранее этому вопросу уделили внимание и в Верховной Раде. Гглава комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак разъяснил ситуацию с начислением зарплат украинским педагогам на время карантина.

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Источник: Сегодня

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