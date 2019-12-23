Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,29
25,85

Работают только два окошка: на границе Украины с Польшей застряли тысячи авто

23 декабря, 13:50

 В Госпогранслужбе ситуацию объяснили приближением праздников

/ Фото: Facebook

На польско-украинской границе в направлении въезда в Украину образовались огромные очереди авто. Об этом Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило в Facebook.

"В канун зимних праздников наблюдается прогнозируемое увеличение транспортного потока через пункты пропуска на границе и осложнения движения на украинском-польском участке", - говорится в сообщении.

Самое большое количество автомобилей и автобусов ожидает оформления перед пунктами пропуска "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медика". Транспортный коллапс на границе пограничники объяснили тем, что украинцы, которые работают и учатся за границей, пытаются успеть до начала праздников вернуться домой.

Реклама

"В настоящее время пункты пропуска с украинской стороны работают в 1,5 – 2 раза больше своей проектных пропускной способности. В частности, из ППр "Шегини" за сутки пропущено 2784 транспортных средства и 23 387 человек, из ППр "Краковец" проследовало 3366 единиц автотранспорта и 16165 пассажиров", – рассказали в Госпогранслужбе.

Кроме того, из-за сложившейся ситуации люди в соцсетях выражают свое недовольство. По словам одного из автомобилистов, вчера он стоял в очереди 15 часов. Мужчина отметил, что в это время на пункте пропуска работали только два окошка.

В тренде
Дожди и мокрый снег в Карпатах: синоптики дали прогноз на 23 декабря (карта)

Напомним, ранее новости "Сегодня" решили выяснить, что нужно, чтобы не застрять в очереди на пропускном пункте.

Кроме этого, ранее наши журналисты побывали на пункте пропуска и узнали, как проходит рабочий день таможенника.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Польша пограничники граница Украина очереди автомобили

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видео
Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видеоУкраина
Месяц закону об автокреслах: водители нашли уловку, но оштрафованных уже десятки
Месяц закону об автокреслах: водители нашли уловку, но оштрафованных уже десяткиАвто
У нас остались считанные годы: погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых
У нас остались считанные годы: погодная аномалия в Украине взбудоражила ученыхУкраина
Это компромисс: экономист о газовых переговорах с Россией
Это компромисс: экономист о газовых переговорах с РоссиейЭкономика
Украинцы могут ездить без виз еще в одну страну
Украинцы могут ездить без виз еще в одну странуПолитика
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в понедельник
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в понедельникУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...