Работают только два окошка: на границе Украины с Польшей застряли тысячи авто

/ Фото: Facebook

На польско-украинской границе в направлении въезда в Украину образовались огромные очереди авто. Об этом Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило в Facebook.

"В канун зимних праздников наблюдается прогнозируемое увеличение транспортного потока через пункты пропуска на границе и осложнения движения на украинском-польском участке", - говорится в сообщении.

Самое большое количество автомобилей и автобусов ожидает оформления перед пунктами пропуска "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медика". Транспортный коллапс на границе пограничники объяснили тем, что украинцы, которые работают и учатся за границей, пытаются успеть до начала праздников вернуться домой.

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"В настоящее время пункты пропуска с украинской стороны работают в 1,5 – 2 раза больше своей проектных пропускной способности. В частности, из ППр "Шегини" за сутки пропущено 2784 транспортных средства и 23 387 человек, из ППр "Краковец" проследовало 3366 единиц автотранспорта и 16165 пассажиров", – рассказали в Госпогранслужбе.

Кроме того, из-за сложившейся ситуации люди в соцсетях выражают свое недовольство. По словам одного из автомобилистов, вчера он стоял в очереди 15 часов. Мужчина отметил, что в это время на пункте пропуска работали только два окошка.

Напомним, ранее новости "Сегодня" решили выяснить, что нужно, чтобы не застрять в очереди на пропускном пункте.

Кроме этого, ранее наши журналисты побывали на пункте пропуска и узнали, как проходит рабочий день таможенника.

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