Рабство в 21 веке: История украинки, которая провела в рабстве 7 лет – как удалось сбежать

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По всему миру на данный момент в рабстве 40 млн человек. Четверо из пяти – женщины. Каждый шестой имеет высшее образование и хорошую семью. И больше половины так и не возвращаются домой. Такую плачевную статистику опубликовали американские исследователи.

Журналисты программы "Утро с Украиной" пообщались с Натальей, которая была в рабстве 7 лет. Женщина рассказывает, 7 лет ее жизни напоминают фильм ужасов. Она была не женщиной, а собственностью. А начиналось все так "сладко". Любовь, свидания и переезд к нему в Россию! К тому же, мужчина забрал паспорт под предлогом того, что это "важный документ и пусть хранится в сейфе". А дальше, рассказывает Наталья, начался ад.

"Нельзя было читать книги смотреть фильмы слушать музыку. Он указывал на элементарные вещи – как мне мыть посуду, вплоть до того, как эту губку держат. Я была домашней рабыней, домашней подстилкой и сексуальной рабыней в том числе", – рассказала Наталья, добавив, что у нее отобрали телефон и не было доступа даже к интернету. "Родственники считали, что я пропала без вести", – говорит Наталья.

За любое сопротивление – наказание.

"Избивает и я потом после этого шевельнуться, даже встать, не могу. Три дня все болит, сознание теряла. И он там откачивает, ухаживает за мной, бульончик подносит", – рассказывает Наталья.

В итоге, мужчина довел Наталью до истощения, вес упал до 39кг. Ее госпитализировали. И врачи организовали ей побег.

"Это был целый экшн, как боевик, такой побег. Все было организованно, участвовали и главные врачи, и медсестры, и психологи. Мне сменили палату, с чёрным выходом", – рассказала девушка.

Теперь Наталья наслаждается счастьем свободы и голубым небом над головой, с ужасом вспоминая 7 лет ада.

Чтобы не попасть в рабство, эксперты советуют не знакомится на сайтах знакомств или в соцсетях с неизвестными людьми, никому под любым предлогом не отдавать свои документы, не ходить на кастинги неизвестных компаний. Если вам предлагают работу заграницей, то только через составление трудовогодоговора в необходимом количестве экземпляров.

И немного статистики: трудовое и сексуальное рабство – самое распространенное явление. Только за последние годы в нем оказались 250 тысяч украинцев. Это как, например, целый город Ровно. И это только те люди, которых удалось освободить из такого плена! Рабов везут преимущественно в Таиланд и Индию. А страны, откуда попадают в рабство, это Россия и Украина.

Ранее мы сообщали об инциденте в Мелитополе, где директор интерната сдавал своих несовершеннолетних воспитанников в трудовое рабство.

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