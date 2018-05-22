Рада определила ряд льгот для пострадавших участников Революции достоинства

Украинский парламент урегулировал законодательство о льготах для участников боевых действий и Революции достоинства

Верховная Рада определила ряд льгот и социальных гарантий для пострадавших участников Революции достоинства, а также заменила термин "Великая отечественная война" на термин "Вторая мировая война" в ряде законов Украины.

Соответствующий закон № 8201 о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно социальной защиты пострадавших участников Революции достоинства и некоторых других лиц за основу и в целом поддержали 226 народных депутатов на пленарном заседании во вторник, 22 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 5 млн грн для активистов Майдана: какие льготы получили участники Революции Достоинства

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в ноябре 2017 года Верховная Рада приняла вступивший в силу в феврале 2018 года закон относительно усиления социальной защиты участников Антитеррористической операции.

Пострадавшим участникам Революции достоинства тогда предоставили право на льготы и другие социальные гарантии, которые предусмотрены для участников боевых действий статьей 12 закона о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.

В то же время, льготы и прочие социальные гарантии предусмотрены для участников боевых действий и рядом других законодательных актов. В пояснительной записке отмечается, что в связи с этим возникла необходимость внести изменения.

Согласно принятому 22 мая закону, пострадавшие участники Революции достоинства будут иметь преимущественное право остаться на работе при сокращении штата сотрудников в организации, где они работают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Порошенко подписал закон о досрочных пенсиях семьям погибших и раненых во время Майдана

Кроме того, они получили право на дополнительный отпуск, а также включены в перечень категорий лиц, которым первоочередно предоставляется жилое помещение, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.

Также депутаты заменили термин "Великая отечественная война" термином "Вторая мировая война", а термин "инвалид" на "лицо с инвалидностью" в ряде законодательных актов, в частности в Жилищном кодексе, законе о пенсионном обеспечении, законе о социальной защите военнослужащих и членов их семей, о захоронениях и похоронном деле, в законе о судебном сборе, законе о пенсионном обеспечении лиц, освобожденных с военной службы.