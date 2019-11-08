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Ракета попал прямо в "Урал": подробности о потерях ВСУ на Донбассе

8 ноября, 10:17

Бойцы занимались оборудованием позиций, но неожиданно враг ударил средь бела дня

/ Фото: Минобороны Украины

Во время боев на Донбассе 7 ноября потери понесли и боевики, и ВСУ. Враг коварно подбил противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) украинский "Урал", в результате чего погиб один боец и еще трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба 92-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

Отмечается, что бойцы занимались оборудованием позиций, но неожиданной враг ударил средь бела дня.

"Инженерное отделение одного из механизированных батальонов бригады выполняло задачи по обеспечению лесом-кругляком свое подразделение для инженерного оборудования позиций. И в момент, когда наши собратья у взводного опорного пункта выгружали древесину, враг среди белого дня прицельно произвел два выстрела с установки ПТУР. Одна ракета попала точно в машину "Урал", возле которой и работали украинские защитники. К большому сожалению, на месте погиб старший солдат Герман Бродникова, еще трое армейцев получили многочисленные ранения различной степени тяжести, один из бойцов в тяжелом состоянии. Молимся за него. Поверить в такое сложно, если не знать российского оккупанта-палача. Ведь никакие Минские договоренности для врага не действуют. Постоянно нарушая режим тишины, российские террористы расстреливают наших собратьев", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 ноября на фронте обстановка серьезно накалилась. Пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, применяя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Также враг применял противотанковые управляемые ракеты. В итоге ВСУ понесли серьезные потери.

А тем временем смотрите в сюжете, что происходит на фронте, и какая там сейчас обстановка:

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Донбасс ВСУ боевики потери урал ПТУР

Источник: Сегодня

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