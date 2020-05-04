Раненый боец ВСУ женился прямо в госпитале: трогательное видео

Артиллерист и его супруга познакомились в районе поселка Водяное еще в 2015 году

В прошлом году в Днепре военный после комы женился в реанимации, а теперь в Киеве в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" раненый боец Игорь Пономарчук женился на своей возлюбленной. Отмечается, что это уже 11-я брачная церемония там с начала войны на Донбассе, передает Минобороны.

Игорь и его супруга Анна познакомились в 2015 году в районе поселка Водяное, когда он воевал на Донбассе в составе 40-й артиллерийской бригады. В результате он решил забрать девушку и ее 8-летнего сына к себе на родину. Позже у них появилась еще и дочь.

Официально сделать свадьбу все не хватало времени из-за службы, но все же запланировали свадьбу на апрель этого года – Игорь собирался в отпуск, но все планы оборвали две вражеские пули. Он получил ранение во время одного из обстрелов в районе Опытного, неподалеку от Авдеевки: у него были повреждены печень, почки и кишечник.

Реклама

"Я лично оперировал раненого парня. Пулевые ранения были очень сложными, Игорь находился в крайне тяжелом состоянии. Операция длилась более пяти часов. Все прошло успешно. Затем мы его эвакуировали в Покровск, оттуда в Харьков и после стабилизации состояния здоровья – в Киев. Сегодня Игорь чувствует себя хорошо и идет на поправку. Но впереди будет реабилитация, которая продлится несколько месяцев", – сказал командующий Медицинскими силами ВСУ генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко.

Сам парень полон оптимизма и благодарит своих спасителей.

В тренде Чтобы не хотелось гулять: синоптики рассказали о погоде на неделю

"Спасибо всем, кто принимал участие в моем спасении, помогает и поддерживает меня сейчас. Уверяю, что сделаю еще много полезного. Сегодня состоялась только торжественная церемония, а настоящую свадьбу мы обязательно отгуляем на Николаевщине", – сказал Игорь.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в январе этого года на передовой состоялась свадьба. Жених – родом из Черниговской области, на войну попал еще в 2014 году по мобилизации и прошел путь от солдата до офицера. Невеста – из Черкасской области, из семьи военных. Ушла на войну следом за своими братьями, которые уже несколько лет несут службу на передовой.

Смотрите также в сюжете о ситуации на фронте:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама