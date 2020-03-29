Распространение коронавируса: ВОЗ назвала самый опасный способ

Возбудитель коронавирусной болезни не передается аэрогенным путем, заверили в ВОЗ

Коронавирусная инфекция не передается по воздуху, но активно распространяется капельным путем, сообщает "Укринформ".

Об этом на брифинге 29 марта заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, ссылаясь на обновление механизмов передачи коронавируса, которое накануне выпустила Всемирная организация здравоохранения.

"Ключевая вещь, ВОЗ не меняет свою позицию. Пути передачи остаются такими как были – воздушно-капельный и контактный. В том числе когда мы говорим о воздушно-капельный, в первую очередь это капельный. Возбудитель коронавирусной болезни не передается аэрогенным путем", – сказал Ляшко.

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По словам главного санврача, вирус передается через капельки большого размера, которые распространяет инфицированный человек с кашлем или чиханьем. Они оседают на поверхности и попадают в организм здорового человека, когда тот контактирует с этими поверхностями, а потом притрагивается к собственной слизистой.

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Поэтому Виктор Ляшко отметил, что нужно направлять все усилия на предотвращение возникновения болезни именно из-за капельного механизма передачи.

Напомним, ранее китайские ученые установили, что дети беременных женщин, которые заразились коронавирусом SARD-CoV-19, тоже могут родиться инфицированными.

Кроме того, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер заявлял, что тела умерших от коронавируса людей не несут угрозы заражения инфекцией COVID-19.

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