Расследование в отношении двух бывших "беркутовцев" по делам Майдана завершено

Еще одному из них сообщили о подозрении

21 июля завершилось досудебное расследование в отношении двух бывших "беркутовцев" за незаконное воспрепятствование проведению митингов на Майдане Независимости в 2013-2014 годах. Еще одному из них сообщили о подозрении.

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"Экс-правоохранителям инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, совершенное группой лиц, превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, и служебный подлог (ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 УК)", – говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генпрокурора.

Так, следствием установлено, что 30 ноября 2013 года "беркутовцы" превысили свои служебные полномочия и задержали участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания экс-правоохранители применили к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешали организации и проведению собрания. В дальнейшем милиционеры составили рапорты о задержании потерпевшего, в которые внесли заведомо ложные сведения.

Кроме того, 22 июля 2020 года сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве в незаконном препятствовании проведению собраний и митингов, совершенном группой лиц и служебном подлоге (ч. 1 ст. 28, ст. 340 , ч. 1 ст. 366 УК).

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По данным следствия, 30 ноября 2013 года бывший правоохранитель препятствовал проведению собрания на Майдане Независимости в г. Киеве и для искусственного создания доказательств якобы совершения в этот день пострадавшим административных правонарушений, составил заведомо неправдивые официальные документы. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Ранее досудебное расследование было завершено в отношении еще двух бывших милиционеров "Беркута", а командира полка милиции особого назначения суд отправил под стражу.

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