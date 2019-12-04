Расстрел в Княжичах: подозреваемых начинают судить

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Сегодня исполнилось ровно 3 года как в Княжичах под Киевом произошло трагическое и одно из самых загадочных преступлений последнего времени. Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года от пуль своих коллег погибли пятеро полицейских, их служебное авто было изрешечено пулями. По официальной версии правоохранителей, в ту ночь возле одного из частных домов произошло "трагическое недоразумение" – полицейские открыли огонь по своим, приняв их за грабителей. По данным Генпрокуратуры, произошло это из-за того, что полицейские начальники проигнорировали ряд важных норм при проведении спецоперации.

Сейчас в Броварах уже начались предварительные слушания по этому делу. На скамье подсудимых – пятеро обвиняемых, которые в 2016 году занимали высокие должности в полиции. В большинстве случаев все они были руководителями подразделений киевской полиции.

Отец одного из расстрелянных полицейских, Александр Орлов, сегодня около полудня собирается прийти на могилу сына.

"Будет отслужена панихида. Что касается судебного процесса, то, на мой взгляд, адвокаты обвиняемых затягивают его, – сказал нам Орлов. – Например, на одно из недавних заседаний адвокат одного из обвиняемых не приехал. Кстати, если обвинительное заключение не будет возвращено в прокуратуру, то не исключено, что в этом деле появятся новые фамилии".

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По его словам, чтобы дело не "спустили на тормозах", он обратился к нардепам партии большинства с просьбой проконтролировать ход его рассмотрения.

"Кроме того, мы написали письмо Ангеле Меркель. Немецкие дипломаты нам пообещали помочь и запросили конкретную информацию о высокопоставленных руководителях, которые вмешиваются в ход дела. Запросили с той целью, чтобы при встрече спросить у них о том, почему затягивается дело", – говорит Александр Орлов.

Мужчина уверен, что виновные в гибели его сына обязательно будут наказаны.

В свою очередь адвокат одного из обвиняемых, Татьяна Батюсь, парирует, что, мол, обвинительный акт написан с нарушениями.

"Сейчас – стадия подготовительных заседаний, – сказала нам Батюсь. – Суд по сути еще не начался. Дело в том, что в деле много участников процесса, много потерпевших, много их представителей. Последние заседания были отложены из-за неявки потерпевших и их представителей. После этого суд решит, соответствует обвинительный акт требованиям закона или нет. На мой взгляд, этот документ не соответствует требованиям закона. В нем не предъявлены конкретные обвинения, в чем заключается объективная и субъективная сторона их действий. Также нет причинно-следственной связи. Мы попросили суд отправить акт прокурору для устранения недочетов. Суд разбирается и позже примет решение".

По словам Батюсь, есть шансы, что дело по сути начнут слушать уже в этом месяце.

Напомним, подсудимым инкриминируют такие преступления как умышленное убийство двух и более человек, превышение служебных полномочий и декларирование недостоверной информации. Максимальное наказание, которое предусмотрено за убийство – пожизненный срок.

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