Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

Расстрел в полтавском тире: девушку скрутили посетители

7 февраля, 18:21

Игорь Серов

Полиция заявила, что девушка стреляла в инструктора несколько раз, пока не убила

Реклама

Стали известны подробности жестокого преступления, которое произошло сегодня, 7 февраля в Полтаве: в местном тире 18-летняя посетительница застрелила 64-летнего инструктора.

Как рассказал сайту "Сегодня" спикер областной полиции Юрий Сулаев, следствие уже установило, что это не было убийством по неосторожности.

"После выстрела девушку обезоружили второй инструктор и люди, которые в это время находились в тире. Также были вызваны полиция и медики. По нашей информации, это было не убийство по неосторожности, а умышленное убийство: есть информация, что она сделала несколько выстрелов в инструктора. Сейчас ее допрашивает следователь. Также известно, что изначально она стреляла по мишени из одного пистолета. А затем взяла другой", – сказал нам Юрий Сулаев.

При этом в полиции пока не подтверждают информацию, озвученную в местных СМИ — о том, что якобы девушка приходила в тир не впервые, и что ее мама состоит на психиатрическом учете.

По данным полиции, подозреваемая приехала в Полтаву из Днепра к своему молодому человеку и жила в Полтаве около 1,5 месяца.

В полиции уточняют, что открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает тюремный срок вплоть до пожизненного.

Напомним, ранее столичная полиция сообщила подробности резонансного убийства пенсионерки в Киеве. Копы выяснили, что женщина познакомилась с мужчиной в интернете, а на первом свидании тот привел ее в квартиру на улице Зодчих, начал угрожать и показал тело убитой бабушки в шкафу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

убийство Полтава стрельба пистолет тир

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
В Днепре водителя маршрутки застали за странным занятием: появилось видео
В Днепре водителя маршрутки застали за странным занятием: появилось видеоДнепр
Как выглядит Днепр после масштабного снегопада: яркие фото
Как выглядит Днепр после масштабного снегопада: яркие фотоДнепр
День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать
День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делатьFun
Снегопад в Одессе: появились красочные фото
Снегопад в Одессе: появились красочные фотоОдесса
В Кремле прокомментировали назначение российского чиновника
В Кремле прокомментировали назначение российского чиновника "премьером ДНР"Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...