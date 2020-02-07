Расстрел в полтавском тире: девушку скрутили посетители

Полиция заявила, что девушка стреляла в инструктора несколько раз, пока не убила

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Стали известны подробности жестокого преступления, которое произошло сегодня, 7 февраля в Полтаве: в местном тире 18-летняя посетительница застрелила 64-летнего инструктора.

Как рассказал сайту "Сегодня" спикер областной полиции Юрий Сулаев, следствие уже установило, что это не было убийством по неосторожности.

"После выстрела девушку обезоружили второй инструктор и люди, которые в это время находились в тире. Также были вызваны полиция и медики. По нашей информации, это было не убийство по неосторожности, а умышленное убийство: есть информация, что она сделала несколько выстрелов в инструктора. Сейчас ее допрашивает следователь. Также известно, что изначально она стреляла по мишени из одного пистолета. А затем взяла другой", – сказал нам Юрий Сулаев.

При этом в полиции пока не подтверждают информацию, озвученную в местных СМИ — о том, что якобы девушка приходила в тир не впервые, и что ее мама состоит на психиатрическом учете.

По данным полиции, подозреваемая приехала в Полтаву из Днепра к своему молодому человеку и жила в Полтаве около 1,5 месяца.

В полиции уточняют, что открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает тюремный срок вплоть до пожизненного.

Напомним, ранее столичная полиция сообщила подробности резонансного убийства пенсионерки в Киеве. Копы выяснили, что женщина познакомилась с мужчиной в интернете, а на первом свидании тот привел ее в квартиру на улице Зодчих, начал угрожать и показал тело убитой бабушки в шкафу.

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