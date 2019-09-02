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Растрата 22 миллионов: дело экс-главы Госслужбы по делам ветеранов передали в суд

2 сентября, 18:42

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет

Дело экс-чиновника направили в суд. Фото: dbr.gov.ua

Дело экс-чиновника направили в суд. Фото: dbr.gov.ua

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, завершили досудебное расследование в отношении экс-председателя Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, подозреваемого в служебной халатности. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Экс-руководитель ведомства своими действиями способствовал присвоению бюджетных средств в сумме более 22 млн грн, предназначенных для реабилитации военных", - говорится в сообщении.

Как отмечается, досудебным расследованием установлено:

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  • Государственная служба Украины по делам ветеранов войны и участников АТО в 2015 году заключила договоры с субъектами хозяйственной деятельности о финансировании из бюджета мероприятий по психологической реабилитации пострадавших участников АТО;
  • руководители упомянутых субъектов хозяйствования в актах приема-передачи предоставили заведомо неправомерные сведения, в частности по количеству участников АТО, которым якобы предоставлены услуги по психологической реабилитации;
  • бывший председатель Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции утвердил недостоверные документы, чем способствовал присвоению бюджетных средств в сумме более 22 млн грн.

Обвинительный акт направлен в суд.

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Квалификация: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что ГБР направило в суд материалы относительно троих сотрудников полиции Николаевской области, которым инкриминируют похищение и пытки.

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расследование госбюро ГБР

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