Разрешить свободную продажу земли требовали аграрии под Офисом президента: видео

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Разрешить свободную продажу сельскохозяйственных паев уже с первого декабря требуют украинцы. Митинг под стенами Офиса президента провели крестьяне и аграрии со всей Украины. Говорят, что имеют землю, но не могут на ней достойно зарабатывать и свободно распоряжаться участками. Напомним, в этом году депутаты уже в десятый раз продлили мораторий на продажу сельхозземель. Это, по мнению митингующих, парализует развитие отрасли. Президент поручил депутатам разработать и внести на рассмотрение законопроект о рынке земель. По мнению гаранта, отмена моратория, пойдет на пользу фермерам и аграриям.

Роман Лещенко уполномоченный президента по вопросам земли:

"Они смогут принимать решения так, как они сочтут необходимым. Хотят арендовать – арендуют, хотят отчуждать – отчуждают, хотят ее дарить – дарят. То есть все титулы права собственности будут предоставлены гражданам Украины".

Напомним, ранее профильный комитет Верховной Рады определился с моделью рынка земли. Комитет рассмотрел 11 законопроектов об открытии рынка сельхозземель и рекомендовал к принятию проект № 2178-10. Этот депутатский законопроект был зарегистрирован как альтернатива правительственному. Вариант Кабмина ранее раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

Так, в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Обновленный законопроект об обороте земель предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициаром которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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