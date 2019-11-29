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Разведение сил на Донбассе: в Киеве оценили вероятность наступления боевиков

29 ноября, 05:19

Украинская сторона тщательно подходит к вопросу отвода войск

Фото: ООС

Фото: ООС

Ситуация на Донбассе не предвещает наступления боевиков, поскольку у них недостаточно возможностей для захвата новых территорий, в частности в районе разведения сил.

Так, руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) Александр Борщевский отметил отсутствие такой угрозы.

"Нет никакой угрозы наступления с той (оккупированной – ред.) стороны. Те данные, которые прослеживаются в ежедневных отчетах, открытых источниках штаба Объединенных сил... сейчас информации касаемо прямого вторжения нет", – сказал он журналистам во время брифинга на конференции "Прекращение огня и разведения войск в Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты" в Киеве.

Он также отметил, что ситуация в районе разведения сил наоборот улучшилась.

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"Сегодня я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что ситуация по безопасности на участках разведения не ухудшилось, а улучшилась, потому что, фактически, полностью возобновлена инфраструктура, налажена работа медицинских учреждений, полицейских патрулей, патрулей Национальной гвардии, люди себя почувствовали в полной безопасности", – подчеркнул офицер.

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В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов на заседании Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" уверяет, что оккупанты не имеют возможности быстро захватить украинские территории после разведения сил. Он отметил, что его первый заместитель генерал-полковник Михаил Коваль почти месяц провел на той территории и изучал ситуацию и разрабатывал план мероприятий по предотвращению потенциальных опасностей.

"На сегодня нет возможности у наших врагов быстро захватить ту или иную территорию, делать те или иные вещи. Я могу сказать, что да, мы – за разведение, но разведение должно быть с умом, это разведение должно быть в наших интересах, это разведение должно гарантировать нам, что негативные последствия этого разведения для Украины будут равны нулю. Если этого не будет, никакого разведения быть не может", – подчеркнул чиновник.

Как сообщали новости "Сегодня", 27 ноября в Минске состоялся очередной раунд переговоров Трехсторонней контактной группы. Так, у Кучмы рассказали о нарушении боевиками договоренностей по Донбассу. Дарья Олифер рассказала, какие обязательства не выполнили оккупанты.

Смотрите также в сюжете, что происходит на передовой и какая там сейчас ситуация:


Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики наступление разведение сил Алексей Данилов

Источники: УНИАН , Интерфакс-Украина

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