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Разыскиваемого Интерполом гражданина США задержали украинские пограничники

Сегодня, 09:22

Гражданин США прибыл рейсом из Дубай

Фото: Pixabay
Разыскиваемого Интерполом гражданина США задержали украинские пограничники //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/178/fc0/5c8178fc05ff2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/178/fc0/5c8178fc05ff2.jpg Украина Гражданин США прибыл рейсом из Дубай

Иностранца, который находился в международном розыске, задержали пограничники в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, в частности контрольно-пропускного пункта "Киев".

"Мужчина направлялся в Украину с частной целью. При осуществлении мероприятий пограничного контроля на личность состоялось срабатывание базы данных Интерпола с задачей – арест. Гражданин США прибыл рейсом из Дубай. Как выяснилось, лицо разыскивали правоохранительные органы Нидерландов", – говорится в сообщении.

В настоящее время задержанного передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейших правовых действий. Также проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве.

Днями ранее, попасть незаконным способом в Украину пытался гражданин Нигерии, который прибыл рейсом из Стамбула. Во время мероприятий пограничного контроля через неподтверждение цели пребывания иностранцу было отказано в пропуске через государственную границу. Однако такой ход дел не входил в планы 25-летнего мужчины. Чтобы решить вопрос о пересмотре решения об отказе иностранец попытался "договориться" и предложил пограничнику Отдельного контрольно-пропускного пункта неправомерное денежное вознаграждение в сумме 3 тысяч долларов. За что и был задержан. 

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Тег аэропорт, задержание, интерпол

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Источник:

Интерфакс-Украина

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