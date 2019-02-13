Реалии Донбасса: боевики остановили Алчевский меткомбинат и пустили слух об отмене комендантского часа
Местное население давно раздражают ограничения на передвижение, наложенные оккупантами
На оккупированной боевиками т.н. "Л/ДНР" и российскими военными территории Донбасса продолжает ухудшаться социально-экономическая ситуация. Чтобы исправить ее, оккупанты пускают слухи об улучшении обстановки, а тем временем – разворовывают остатки промышленных предприятий довоенной поры.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По словам военного эксперта, в Донецке среди местного населения распространяют слухи о скорой отмене "комендантского часа" и замене его неким "усиленным патрулированием". Эти слухи распространяют представители оккупационной администрации для снижения давно назревшего у местного населения раздражения от "комендантского часа".
А тем временем на Алчевском металлургическом комбинате (Луганская область) остановлена работа двух крупных печей завода. В связи с недостаточным финансированием и отсутствием поставок сырья, комбинат оказался на грани полной остановки. На заводе осталось два ковша, которые находятся в аварийном состоянии. Официальная версия остановки (ремонт печей) не совпадает с реальным фактом,добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что "МГБ ДНР" преследует спасателей в Снежном, а в Алчевске разворовали меткомбинат . В окружении главарей "ЛНР" ходят слухи, что АМК поделили между собой определенные группы боевиков, которые готовятся к его расхищению и распилу на металлолом.
Также сообщалось, что в ноябре 2018 в Мариуполе арестовали продукция захваченного Алчевского меткомбината , когда свыше 3000 тонн продукции АМК перевозилось судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию.
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