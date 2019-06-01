Спецоперация ВСУ на Донбассе: военный эксперт раскрыл подробности

На оккупированные Луганск, Славяносербск и Безымянное беспилотники ВСУ сбросили 10 тысяч листовок

Беспилотник ВСУ с листовками. Фото: Facebook

Вооруженные силы Украины совместно с одной из украинских спецслужб провели успешную специальную информационную операцию на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, 29 мая над оккупированными местными боевиками и российскими военными городами Луганск и Славяносербск, а 31 мая – над поселком Безымянное, беспилотники ВСУ сбросили 10 тысяч листовок.

Несмотря на работу станций радиоэлектронной борьбы оккупантов, команда украинских силовиков успешно осуществила полеты над неподконтрольными территориями Донбасса.

Листовки были распространены с целью доведения жителям временно оккупированных территорий информации о причастности подконтрольного Кремлю руководства т.н. "ДНР" и "ЛНР" к тяжелой социально-экономической ситуации на временно оккупированных территориях, а также необходимости воссоединения с Украиной.

Информоперация спровоцировала мобилизацию оккупантов для изъятия данных материалов у населения. Оккупационные администрации и подконтрольные оккупантам СМИ весьма болезненно отреагировали на данную спецоперацию, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, это не первый сброс листовок над оккупированной территорией. Так, на День Независимости в Первомайске напомнили, что Луганщина – это Украина .

А в Донецке развесили листовки в память о проукраинском митинге 2014 года .

Видео: ostro.org

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