Реалии "Л/ДНР": жизнь дорожает, зарплаты задерживают и зреет бунт

На Старобешевской ТЭС рабочим больше двух месяцев не выплачивают зарплату

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На оккупированной боевиками т.наз. "Л/ДНР" и российскими военными территории Луганской и Донецкой областей продолжает ухудшаться социально-экономическая обстановка.

В связи со сложной ситуацией по платежам населения за энергоносители, оккупационная администрация "Л/ДНР" намерена в течение ближайших двух месяцев увеличить коммунальные тарифы для населения на 20-30%. Данный шаг оккупантов фактически нивелирует уже объявленное оккупантами "повышение зарплат в бюджетной сфере" и "повышение пенсий" (планируется их увеличить на 25%).

Также стало известно, что на отчуждённой оккупантами Старобешевской ТЭС (одном из основных производителей электроэнергии на оккупированной территории), задолженность по зарплате отдельным категориям рабочих превысила два месяца. Оккупационная администрация отмечает "существенное повышение протестных настроений в трудовом коллективе станции".

А введение российскими оккупантами новых правил пересечения линии разграничения для населения спровоцировало резкое усложнение этого процесса и привело к образованию километровых очередей на КП боевиков. Увеличение времени прохождения "проверок" в жаркую погоду вызывает резко-негативную реакцию у местного населения.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина 70 лет. Когда он пытался пересечь линию разграничения со стороны оккупированной территории, у него произошел обширный инсульт, предпринятые украинскими медиками усилия не дали положительного результата.

Также со ссылкой на "Информсопротивление" соощалось, что в "Л/ДНР" отмечается рост цен на бензин и дизель . Местные оккупационные администрации утверждают, что это связано с "переходом на внутрироссийские рыночные цены" (якобы такова цена на российских топливных биржах).

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