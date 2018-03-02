Ребекка Хармс: Путин не готов вернуть Крым Украине

Депутат Европейского парламента от Германии Ребекка Хармс считает, что президент России Владимир Путин не готов расстаться с Крымом и вернуть его Украине.

Она считает, что все же ситуация по этому вопросу измениться. Об этом она рассказала в интервью "Апострофу".

По ее словам, Евросоюз продолжает политику непризнания оккупации полуострова

"Считаю, что в Кремле президент, господин Путин, который, видимо, не готов вернуть Крым Украине. Однако думаю, что что-то изменится после Путина. Я бы не ожидала чудес сейчас, однако я думаю, что изменения придут в Россию изнутри, а не извне, и это также создаст возможность для вероятного изменения статуса Крыма. До тех пор мы должны рассматривать положение оккупированного Крыма значительно серьезнее, оно должно стать значительно в большей степени вопросом международного участия и переговоров. Стратегия непризнания [аннексии Крыма] очень важна, и украинцы должны помнить, что международное сообщество не признало аннексию Крыма, а наоборот, что тоже очень важно", – заявила Хармс.

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Она отметила, что переговоры в "нормандском формате" не дали результатов и не остановили обстрелы на Донбассе. Европарламентарий считает, что до президентских выборов в России изменений по ситуации в Украине не будет.

"Думаю, на Западе все больше и больше понимают, что происходит на Востоке Украины. Проблема не в том, что они не хотят поддерживать Украину: все западные партнеры решили, что нет военного решения, и они должны расширить свое участие в Минских договоренностях или подумать о новом формате", – подытожила Хармс.

Ранее в России объяснили, почему Путин аннексировал Крым. Российский политолог Андрей Пионтковский рассказал, что вторжение России на полуостров для аннексии территории не планировалось за несколько лет до этого, так как президент РФ Владимир Путин имел полный контроль над Украиной, пока не начался Майдан.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украина назвали три инструмента, который помогут выгнать оккупантов из Крыма.