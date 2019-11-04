Ребенок пропускает школу: психолог рассказала, на что обратить внимание

Если ребенок часто самостоятельно пропускает школьные занятия, то причина обязательно есть, объяснила Бондарчук

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

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Ребенок может пропускать уроки в школе из-за плохой успеваемости и даже боязни наказания от родителей. Об этом рассказала в комментарии сайту "Сегодня" психолог Людмила Бондарчук.

По ее словам, если ребенок часто пропускает школу самостоятельно или же часто просит родителей оставить его дома, стоит разузнать, все ли у него хорошо. Ранее мы уже рассказывали, что нежелание идти в школу, имитация болезней могут быть признаком того, что ребенок подвергается буллингу.

Еще одной причиной может быть плохая успеваемость или проблемы с какими-то предметами, за что потом школьника наказывают родители. Она отметила, что когда у ученика в школе все получается, атмосфера в классе комфортная, отношения и с одноклассниками, и с учителями прекрасные, а предмет дается легко, то, конечно, смысла пропускать занятия – нет.

"Совсем другая ситуация, если предмет дается нелегко, или вообще непонятен. А дома ждет наказание за плохие отметки. Тогда пропуск занятий является своеобразным выходом из ситуации. Потому что ребенку проще потом просить прощения у родителей, отрабатывать свои пропуски у учителей, чем в очередной раз получить плохую отметку на уроке и еще раз убедиться в своей никчемности", – сказала Бондарчук.

Психолог добавила, что, если ребенок часто самостоятельно пропускает школьные занятия, то причина обязательно есть, и она либо в школе (предмет непонятен, плохие отношения с одноклассниками, учителями), либо в семье (страх наказания).

Подробней о проблеме школьных прогулов читайте в материале "Сегодня": Грозят ли родителям учеников штрафы и что делать с прогульщиками.

Ранее мы писали о распространенной проблеме – травле в школах: ученики бросают вещи сверстников в туалеты и создают "группы буллинга". С началом учебного года и педагоги, и психологи, и даже полицейские готовились к предотвращению насилия среди детей.

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