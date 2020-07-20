Рекорд от полиции: на трассе Киев – Харьков BMW мчал под 220 км/ч

Водитель умудрился в два раза превысить максимально допустимую скорость на автомагистрали

Несмотря на установку камер автоматической фиксации нарушений на дорогах, украинские автомобилисты продолжают гонять на невообразимых скоростях.

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В частности, как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, за прошедшую неделю, с 13 по 19 июля, скорость более 170 км/ч на дорогах набирали как минимум 203 автомобиля – это только то, что удалось зарегистрировать официально.

При этом "победителем" этого антирейтинга стал владелец хетчбэка BMW X6 с номерным знаком KA283***. На участке автомагистрали М03 Киев – Харьков – Должанский, где разрешена максимальная скорость 110 км/ч, он умудрился разогнаться до 218 км/ч.

Фото: Патрульная полиция Украины

А вот количественный рекорд нарушений скоростного режима установил владелец Reno Duster (BC969***), который на прошлой неделе превысил максимально допустимую скорость не менее 23 раз.

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Напомним, что система видеофиксации нарушений ПДД в Украине была запущена с 1 июня. И за неполную неделю только на трассах Киева и области было зафиксировано около 200 тыс. случаев превышения скорости.

Больше о том, как внедряли видеофиксацию нарушений правил дорожного движения, читайте в материале: "Письма счастья возвращаются: как не попасть "под прицел" видеокамер".

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