Українська
$ 27,36
31,26
  1. Последние новости Украины

Рекорд от полиции: на трассе Киев – Харьков BMW мчал под 220 км/ч

20 июля, 19:16

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Водитель умудрился в два раза превысить максимально допустимую скорость на автомагистрали

Несмотря на установку камер автоматической фиксации нарушений на дорогах, украинские автомобилисты продолжают гонять на невообразимых скоростях.

Реклама

В частности, как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, за прошедшую неделю, с 13 по 19 июля, скорость более 170 км/ч на дорогах набирали как минимум 203 автомобиля – это только то, что удалось зарегистрировать официально.

При этом "победителем" этого антирейтинга стал владелец хетчбэка BMW X6 с номерным знаком KA283***. На участке автомагистрали М03 Киев – Харьков – Должанский, где разрешена максимальная скорость 110 км/ч, он умудрился разогнаться до 218 км/ч.

Фото: Патрульная полиция Украины

А вот количественный рекорд нарушений скоростного режима установил владелец Reno Duster (BC969***), который на прошлой неделе превысил максимально допустимую скорость не менее 23 раз.

В тренде
За что задержали экс-главу "Укравтодора" Новака: подробности расследования
Реклама

Напомним, что система видеофиксации нарушений ПДД в Украине была запущена с 1 июня. И за неполную неделю только на трассах Киева и области было зафиксировано около 200 тыс. случаев превышения скорости.

Больше о том, как внедряли видеофиксацию нарушений правил дорожного движения, читайте в материале: "Письма счастья возвращаются: как не попасть "под прицел" видеокамер".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Днепре сняли на видео, как мужчина избил женщину из-за места в маршрутке
В Днепре сняли на видео, как мужчина избил женщину из-за места в маршруткеДнепр
Россия замахнулась взять под контроль мировой рынок газа: чем это грозит Украине
Россия замахнулась взять под контроль мировой рынок газа: чем это грозит УкраинеРоссия
Отомстил за сына: появилось видео драки со стрельбой в Черновцах
Отомстил за сына: появилось видео драки со стрельбой в ЧерновцахЗапад
В Одессе мужчина избил беременную женщину в маршрутке (видео)
В Одессе мужчина избил беременную женщину в маршрутке (видео)Одесса
Убийство Павла Шеремета: что депутаты думают о расследовании
Убийство Павла Шеремета: что депутаты думают о расследованииПолитика
Трагедия на украинском курорте: в Затоке водным скутером убило мужчину
Трагедия на украинском курорте: в Затоке водным скутером убило мужчинуОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять