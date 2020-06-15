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Рекордная взятка: одного из фигурантов выпустили под залог в 40 млн грн

15 июня, 19:58

Руслан Ровик Руслан Ровик

Залог может быть изъят, если подозреваемый нарушит условия освобождения

Один из подозреваемых в попытке подкупа руководства антикоррупционных органов вышел из-под стражи после внесения залога в размере 40 миллионов гривен.

Об этом заявила спикер Высшего антикоррупционного (ВАКС) суда Олеся Чемерис, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, экс-директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича, который является подозреваемым в попытке дачи взятки в шесть миллионов долларов руководству Специальной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, вышел после внесения залога в 40,3 миллиона гривен.

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"Сегодня (15 июня – Ред.) юридическая компания внесла за него залог и его освободили из-под стражи. Но при этом он должен соблюдать процедурные обязанности. Если эти обязанности не будут соблюдены, то залог будет взыскан в доход государства", - подчеркнула Чемерис.

Согласно действующему законодательству, основаниями для изъятия суммы залога могут быть случаи, когда подозреваемый не явился на заседание суда по вызову следователя, прокурора или судьи без уважительных причин или не сообщил о причинах своей неявки, или нарушил другие возложенные на него процедурные обязанности.

Фигурант расследования обязан прибывать по первому требованию в суд или к прокурору, не отлучаться из Киева, сообщать о смене места проживания или работы, воздерживаться от общения с другими фигурантами и носить электронный браслет.

В результате расследования по факту предложения рекордной взятки в истории Украины – 6 млн долларов – были задержаны три человека.

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Напомним, что в ходе назначения меры пресечения фигурантам дела была назначена общая сумма залога в более чем 244 млн гривен.

Так, замглавы налоговой службы Киева Николая Ильяшенко отправили за решетку на два месяца с альтернативой внесения 84,08 млн гривен залога.

А бывшей главе одного из департаментов ГФС Украины избрали содержание под стражей и залог в 120,024 млн гривен.

А ранее разоблачили взяточника на таможне, смотрите видео:

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