Рекордная взятка в истории Украины: стали известны подробности расследования

Взятку предлагали за закрытие уголовного производства, где фигурирует экс-министр

В результате расследования по факту предложения рекордной взятки в истории Украины – 6 млн долларов – были задержаны три человека.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

По данным следствия, деньги предлагались за закрытие уголовного производства, в котором фигурирует экс-министр правительства времен Януковича – Николай Злочевский, за закрытие эпизода, в котором фигурант способствовал в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банку".

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"Почему был такая спешка? Потому что завтра у господина Злочевского день рождения и был план достичь максимального результата и закрыть уголовное производство и обеспечить возвращение Злочевского в Украину", – рассказал Сытник.

Также он добавил, что во время дачи взятки было задержаны три человека.

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"Первый задержанный – это работник Государственной налоговой службы, он работает первым заместителем начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве, второе имело отношение, сейчас это проверяется, к компании Burisma, и является доверенным лицом Злочевского, и третье лицо тоже работник ГФС и также доверенное лицо Злочевского", - рассказал Сытник.

Глава НАБУ подчеркнул, что эта взятка стала рекордной в истории Украины.

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Ранее сообщалось, что в Киеве проректор университета попался на огромной взятке. Он требовал у студентов-иностранцев 224 тысячи гривен неправомерной выгоды.

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