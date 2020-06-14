Рекордная взятка: подозреваемого отправили за решетку на два месяца

Рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения в отношении других 2 человек пока продолжается

Один из подозреваемых в попытке предоставление неправомерной выгоды руководству САП и НАБУ останется под под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере более 40 млн грн. Такое решение было принято 14 июня следственным судьей Высшего антикоррупционного суда.

Об этом говорится в сообщении на странице ВАКС в Facebook.

Отмечается, что что в случае внесения залога, на подозреваемого возлагаются дополнительные обязанности: прибывать к следователю, в производстве которого находиться уголовное производство, прокурора и суда по первому вызову; не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с любыми лицами по поводу обстоятельств, изложенных в письменном сообщение о подозрении в уголовном производстве; носить электронное средство контроля.

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Рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения в отношении других 2 человека пока продолжается.

Как сообщалось, Специальная антикоррупционная прокуратура и детективы НАБУ зафиксировали факт предоставления экс-чиновником предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника Управления ГФС в Киеве и других лиц, взятки руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела.

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В результате расследования по факту предложения рекордной взятки в истории Украины – 6 млн долларов – были задержаны три человека.

А о взятке на таможне смотрите видео:

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