РФ формирует мощный танковый кулак: эксперт оценил вероятность большого наступления на Украину

Россия формирует мощную ударную группировку у границ с Украиной, что не исключает вероятность полномасштабного наступления российских войск.

Такое мнение высказал в интервью "Радио Свободе" экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Эксперты утверждают, что России необходимо около трех лет для завершения перегруппирования сил на свои западные границы. Ситуация, которую сейчас наблюдает Генеральный штаб Украины, подтверждает эту информацию. На западных границах России формируется мощный танковый кулак в составе ряда серьезных подразделений, которые способны выполнять действия наступательного характера", – рассказал он.

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Также Селезнев напомнил о военных учениях "Запад-2017", где Россия отрабатывала проведение атакующих действий не только на Украину, но и страны Балтии.

"Как именно будут развиваться события, вряд ли вам кто-то скажет, потому что в этих процессах задействовано очень много игроков. Мы должны учитывать позицию Североатлантического блока, США и их реакцию на агрессивные действия России", – подчеркнул военный эксперт.

Напомним, в середине февраля российские бомбардировщики отработали ракетный удар по Украине. Маневры военной авиации РФ у границ Украины расценили в Киеве как очередное проявление агрессивности Кремля.

В свою очередь экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко объяснил, зачем Россия тренировалась в ударе по нашей стране. Он также отметил, что Россия в Сирии наглядно продемонстрировала, что могло быть в Украине.