Родителей заморенного голодом мальчика из Новоукраинки попробуют наказать

Родителей из Новоукраинки, у которых забрали истощенного сына, будут лишать родительских прав. Такое решение приняла городская комиссия по правам детей. Трехлетнего Владика доставили в больницу в дистрофическом состоянии. Он весил, как трехмесячный – всего 7 килограммов. И пока мальчика откармливают медики, отец вывез остальных детей и жену из дома.

Соседка сообщила – выехали, как только разразился скандал.

"Они в грузовую машину погрузились и поехали. А в понедельник он на легковой приезжал – банки забрал, собаку", – рассказала соседка.

Соседи предполагают, что семья Мольченко уехала к теще, в село в двадцати километрах от Новоукраинки. Но там эту информацию опровергли.

"Была направлена комиссия сельского совета для выявления места проживания. Прежде всего нас интересовали оставшиеся несовершеннолетние дети. На сегодняшний день на территории сельского совета их нет. И место возможного пребывания нам неизвестно", – отметил секретарь исполкома Ровенского сельсовета Александр Пешехонов.

Отец семейства сам дал о себе знать. Он выложил в интернет видео со своей семьей, а состояние сына назвал последствием медицинских опытов.

"При рождении на нашем ребенке, как и на других детях, испытывали препараты, проводили какие-то опыты, несмотря на то, что мы вообще запретили давать нашим детям какие-либо прививки. Мы сейчас двигаемся в Кием, чтобы выйти в прямой эфир к широкой общественности", – заявил отец семейства.

Родители поведают историю своей семьи одному из национальных телеканалов, с которым договорились об экслюзиве.Об этом нам рассказали врачи, которые выхаживают Владика. И под угрозой судебных разбирательств супруги запретили медикам показывать сына журналистам других телекомпаний.

Но суды предстоят и Мольченко. Городская комиссия по правам детей решила, что их надо лишить родительских прав. Будет направлен соответствующий иск в суд. Городские чиновники направят обращение в полицию еще и по поводу троих дочерей Мольченко, чтобы привлечь родителей к ответственности.

Тем временем трехлетний Влад остается в больнице, прибавляет в весе и уверенно идет на поправку, уверяют врачи.