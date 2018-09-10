Родительский фонд и подарки учителям: как перестать носить деньги в школу

Многие родители до сих пор продолжают сомневаться, нужно ли сдавать деньги в мифический родительский фонд, и постоянно задаются вопросом, кто и каким образом должен обеспечивать учебные заведения необходимым оборудованием и инвентарем.

Сайт "Сегодня" пообщался с экспертами и выяснил, должны ли родители оказывать финансовую помощь школам, и как они могут влиять на финансовое обеспечения и закупки в учреждениях.

Первое, что должны запомнить родители: среднее образование в Украине является бесплатным. Семьи школьников не должны спонсировать школы и за свои кровно заработанные менять окна и делать ремонт в классе.

"Мы постоянно стараемся развеять этот миф. Каждый год на финансирование образования выделяется все больше средств со стороны государства и со стороны местных властей. При этом родители не должны что-то покупать для школы. Это не входит в их обязанность. Они не имеют никаких финансовых обязательств перед школой. Среднее образование у нас бесплатное и обязательное", – рассказывает "Сегодня" сопредседатель ОО "Родители SOS" Елена Бондаренко.

Кроме того, родители имеют право и могут контролировать финансирование и закупки учебного заведения, в котором учится их ребенок. Для этого им необходимо воспользоваться системой электронных закупок ProZorro. А для тех, кто сам не сможет разобраться с этим сервисом, специалисты проекта DoZorro разработали пошаговую инструкцию "Родительский дозор: непрозрачные закупки школ", в которой буквально на пальцах, с иллюстрациями и примерами объясняют, как можно проверить выделение денег на любое учреждение среднего образования.

"По информации за 2017 год, на закупки школ было потрачено почти 13 млрд гривен (та часть, которая отражается в системе ProZorro. – Ред.). И 78 % этих денег были потрачены на ремонт учебных заведений. А родители продолжают сдавать на это средства, к сожалению. Мы же подготовили не только инструкцию, а сделали целый отчет, где есть вся информация о том, как работает система финансирования учебных заведений, как и кем осуществляется обеспечение школ, как происходят закупки. Это нужно для того, чтобы родители понимали, кто и на какие деньги должен закупать оборудование и инвентарь, что делать, если они не закупаются. В инструкции расписано, как проверить, что фактически уже закупалось и сейчас закупается для конкретной школы, увидеть стоимость этих услуг. Плюс – мы предоставили информацию о том, как оставлять отзыв, если родители видят, что определенная закупка происходит с нарушениями. Эти отзывы будут проверяться нашими коллегами-юристами и затем, в случае выявления нарушения, направляться в правоохранительные органы", – рассказывает сайту "Сегодня" автор инструкции Арина Куц.

Благодаря инструкции, родители смогу уберечь себя от необоснованных затрат и, наоборот, контролировать закупки школы. При этом, если у них есть желание и возможность добровольно помочь школе, есть механизм осуществления благотворительного взноса, который описан в Постановлении КМУ №1222 "Об утверждении Порядка получения благотворительных (добровольных) взносов и пожертвований от юридических и физических лиц бюджетными учреждениями и заведениями образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, науки, спорта и физического воспитания для нужд их финансирования".

"Если родители хотят сделать благотворительный взнос, они могут проверить, предусмотрены ли подобные расходы в смете учреждения, не покупались ли уже подобные вещи для школы, есть ли в этом есть необходимость, информировал ли директор заведения об этой потребности управление образования. И лишь тогда перечислить средства на спецсчет заведения целевым назначением, где укажут, что надо приобрести и для учеников какого класса. Кроме того, родители могут приобрести необходимую вещь самостоятельно и в соответствие с актами передать ее на баланс учебного заведения", – добавляет Елена Бондаренко.

По словам экспертов, эта инструкция будет полезна для всех родителей, но, в первую очередь, для семей тех учеников, которые учатся в сельских школах. Ведь именно в сельской местности многие родители продолжают верить в то, что родительский фонд является обязательным, и другим способом, без выделения денег из собственного кармана, невозможно улучшить условия в школах и качество образования их детей.

Напомним, сайт "Сегодня" выяснил, какой будет новая украинская школа. Первоклашкам обещают личные парты, отсутствие оценок и домашних заданий. Уже с 1 сентября в Украине стартовали нововведения – за них нардепы проголосовали еще в 2017 году.

Отметим, в 2018 году реформа образования только начинается. По мере взросления учеников "Новой украинской школы" будет происходит реформа и следующих уровней.