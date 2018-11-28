Россия перебрасывает в Крым ракетные комплексы: появилось видео колонны техники

Сегодня, 12:19

Технику оккупантов заметили на трассе  Севастополь – Керчь, среди которой есть грозное оружие


Россия усиливается военное присутствие в оккупированном Крыму – идет переброска противокорабельных береговых комплексов "Бал". Об этом сообщает в Facebook волонтерский фонд "Вернись живым".

Колонна техники была замечена на трассе Севастополь – Керчь.

"Россия перебрасывает в Крым противокорабельные береговые комплексы "Бал". На видео, опубликованном в одной из соцсетей, зафиксировано, как сегодня, 28 ноября, на 15-м километре трассы Севастополь – Керчь в сопровождении полицейских авто движется колонна военной техники. Неужели в РФ боятся введения в Украине военного положения? Или это, возможно, очередные "учения"? Что ни говори, но мы всегда должны быть начеку", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "Бал" – это береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. С 2008 года находится на вооружении ВС России. Поражает цели на расстоянии в 120 км, а сам комплекс находится в 10 км от береговой черты.

uuu_01Фото: Минобороны РФ

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Отметим, как сообщал президент Украины Петр Порошенко, существует вероятность, что НАТО может направить в Черное море корабли в поддержку Украины. По его словам, этот вопрос могут обсудить на саммите Большой двадцатки в Аргентине 30 ноября – 1 декабря.

Также мы на днях писали о российском войске у границ Украины. Как сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, агрессор наращивает свою военную мощь по всей украинско-российской границе, а современнейшие самолеты РФ могут нанести удар по всей территории нашей страны.
Россия, техника, Крым, бал, ракетный комплекс

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Источник:

"Сегодня"

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