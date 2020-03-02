Россия готовится к новой агрессии: Безсмертный очертил примерные сроки

В Главном управлении разведки Минобороны уже сообщали, что Россия подготовилась к вторжению в Украину, а бывший переговорщик в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Безсмертный считает, что новых существенных всплесков агрессии стоит ожидать ближе к лету.

Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что Россия готовится к продолжению агрессии, наращивая свои силы на российско-украинской и российско-белорусской границе.

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"В условиях, когда Россия продолжает наращивать свое присутствие на российско-белорусской и российско-украинской границах, очевидно, что она готовится к продолжению агрессии в западном (украинском) направлении. Кроме того, Россия в полевых условиях держит полумиллионный контингент живой силы. С моей точки зрения, они подержат паузу до 9 мая, завершат изменения к Конституции, и нам следует ожидать ухудшения ситуации на фронте", – отметил Роман Безсмертный.

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