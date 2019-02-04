Россия может ударить на Мариупольском направлении: в ООС рассказали об угрозе

Агрессор заинтересован пробить сухопутный коридор в Крым, но у ВСУ есть чем ответить, отмечают военные

Фото: Минобороны РФ

Россия может ударить на Мариупольском направлении: в ООС рассказали об угрозе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/83d/73b/5c583d73b5984.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/83d/73b/5c583d73b5984.jpg 2019-02-04T15:31:00+02:00 Украина Агрессор заинтересован пробить сухопутный коридор в Крым, но у ВСУ есть чем ответить, отмечают военные

Украинские военные готовы к отражению вторжения России, если та попытается пробить "сухопутный коридор" в оккупированный Крым. Вероятность атаки россиян на Мариупольском направлении все еще сохраняется. Об этом сказал начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Виталий Саранцев.

По его словам, на сегодняшний день есть угроза попытки прорыва российских войск на Мариупольском направлении для пробития сухопутного коридора в Крым.

"О том, что остается угроза на Мариупольском направлении, – так это действительно есть, это установленный факт и, конечно, Объединенными силами проводятся соответствующие мероприятия по укреплению обороны именно в этом направлении", – сказал Саранцев.

В то же время он заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к любым вариантам развития ситуации, в том числе и к масштабному вторжению агрессора.

"Мы готовы к любым вариантам развития событий, в том числе и к тем, которые могут произойти в этом направлении", – отметил представитель ООС.

Напомним, ранее уже бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин рассказывал, что сейчас Путину не до сухопутного коридора и назвал цель России недалеко от Крыма. По его словам, Кремлю надо как-то решать проблему с водоснабжением полуострова и оккупанты могут пойти в херсонском направлении.

Отметим, что украинские военные стали регулярно отрабатывать защиту украинского побережья не просто так, а из-за событий в Азовском море. В Украине неоднократно говорили о возможном вторжении России с моря, в связи с этим проводятся регулярные учения по отражения атаки с моря. Так, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.

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