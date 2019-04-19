"Россия не собирается сдаваться – мы вступаем в новый этап борьбы": интервью с Джеймсом Шерром

Проблема "Северного потока-2" должна быть решена самой Германией, которая очень разделена, а также между Германией и другими ее партнерами в ЕС, в том числе и Еврокомиссией

Джеймс Шерр. Фото: Chatham House, the Royal Institute of International Affairs.

Уже на протяжении недели в разных российских СМИ появляется информация о готовящемся указе Владимира Путина о незаконной паспортизации украинцев, которые проживают на оккупированном Донбассе. Официально в Кремле это не подтверждают, но и не опровергают. А вот неофициально через российские СМИ дают сигналы, что "Путин готов забыть об указе, если в Украине сложится благоприятная политическая ситуация". В интервью сайту "Сегодня" бывший посол США в Украине Джон Хербст сказал, что после президентских и парламентских выборов в Украине в Кремле надеются увидеть у власти достаточное количество пророссийских политиков, что "позволит Путину отбросить Украину назад от ЕС и НАТО, приблизив к Москве".

Ни украинским политикам, ни самим украинцам, похоже, пока не до этого. Все внимание приковано к избирательной кампании, которая вот-вот закончится, и дебатам, которые впервые в истории пройдут на стадионе "Олимпийский". Правда, по словам сотрудника британского Королевского института международных отношений "Chatham House" Джеймса Шерра, пока Киев с головой погружен в выборы, Россия может воспользоваться моментом для дестабилизации и даже широкомасштабного военного наступления. В интервью сайту "Сегодня" британский эксперт спрогнозировал дальнейшие шаги России и рассказал, как Украина может этого избежать.

- Видите ли Вы предпосылки для изменения Нормандского формата и Минского процесса?

- Думаю, этот вопрос совершенно не важен. Важно то, в каком формате западные партнеры будут вести себя, как настоящие союзники Украины. Несмотря на неэффективность Минска, там содержатся очень мощные пункты в пользу Украины. И единственная сторона, которая твердо и строго их придерживается – это Украина. Все могло бы улучшиться уже давно, если бы Германия и Франция, партнеры Украины, указали на это России. Если бы они сказали России: "Нам понятно, и вы это продемонстрировали самым очевидным образом, что у вас нет желания соблюдать даже основополагающие положения этих договоренностей, поэтому мы не видим смысла вести с вами "войну" на истощение за столом переговоров".

Поэтому этот формат абсолютно бесполезный. Но когда у России появится желание сказать что-то серьезное, когда Россия захочет показать, что серьезно настроена выполнять взятые на себя обязательства по договоренностям, тогда мы вернемся за стол переговоров. А до этого мы просто можем решить с украинскими партнерами, как мы можем сделать их позицию более эффективной, и мы сделаем то же самое с нашими союзниками в Европе.

- А как насчет усиления Нормандского формата за счет США и Британии, которое предлагает команда одного из кандидатов в президенты Украины?

- Это была позиция Юлии Тимошенко, которую этот кандидат позаимствовал. Давайте будем точными здесь: она первая предложила реанимировать Будапештский формат, добавив к нему Евросоюз, который до сих пор официально не участвует. Также, я думаю, была ошибка Британии, которая не настояла на этом с самого начала Минского процесса, так как подпись Британии стоит под Будапештским меморандумом. Поэтому Лондон должен быть за этим столом переговоров. Но я вернусь к своему первому ответу: проблема формата менее важна, чем проблема смысла. Как мы будем вести переговоры с Россией, которая убеждена, что время на их стороне, что Украина рухнет, что Запад потеряет терпение и уйдет? Как мы будем вести себя во время переговоров и за дверью комнаты, где эти переговоры ведутся? Как будем убеждать Россию, что они ошибаются? Само по себе изменение переговорного формата не изменит этого.

- Вы допускаете, что Путин на первых порах может даже преподнести следующему украинскому президенту несколько подарков. К примеру, освободить наших военнопленных…

- Он может сделать сколько угодно одолжений – это не имеет значения. Главное, чтобы следующий украинский президент и его команда понимали, что такое путинская Россия, какова их цель, в чем заключается их методология, а также понимали глубину их безжалостности, какие бы "подарки" Путин не предлагал. Он всегда это будет делать с целью получить что-то взамен, а это всегда будет очень разрушительно для Украины. Или еще больше сбить с толку людей и спровоцировать еще больший раскол. И это то, что нужно понимать. Если бы методы и цели России с самого начала воспринимались без иллюзий, сегодня бы Россия знала, что в Украине она проиграла.

- Есть ли опасность ослабления санкций против России?

Это не опасность. Я вам сейчас скажу, что на самом деле является огромной опасностью. Между президентскими и парламентскими выборами в Украине есть пару месяцев, и Россия собирается сделать все от нее зависящее, чтобы использовать этот момент и укрепиться в Украине. Я не хочу помогать кандидатам в президенты. Но кто бы не выиграл, он должен понимать, что если он на ключевые должности начнет назначать людей, которые так или иначе связаны с олигархами, на улицах Украины будут демонстрации.

Кто бы не выиграл, он должен понимать, что украинские избиратели продемонстрировали, что с них уже достаточно, и они будут использовать безжалостный подход. Надеюсь, кандидаты это понимают. Иначе этим воспользуется Россия вплоть до масштабного военного наступления в Украине. Русские могут подумать, что сейчас у них появилась прекрасная возможность, которой может уже никогда и не быть, поэтому нужно пытаться сейчас. Это то, что может в корне изменить игру. Поэтому с президентскими выборами в Украине, даже если второй раунд пройдет превосходно, чисто и справедливо, все не заканчивается. Россия не собирается сдаваться – мы вступаем в новый этап борьбы. Это битва, которая продолжается каждый день, и Россия ищет новые возможности.

- Как тогда быть с Германией – участницей "Нормандского формата" и главным лоббистом "Северного потока-2", который лишит Украину транзита и угрожает существованию нашей ГТС в принципе.

- У немцев было много возможностей, чтобы что-то сказать и сделать с "Северным потоком-2". Люди, которые находятся в лучшем положении, чтобы оказывать на Германию дальнейшее влияние, люди в Еврокомиссии, которая устанавливает правила, люди в правительствах, которые следят за соблюдением этих правил и должны одобрить заключительные этапы строительства Nord Stream-2, такие как Дания, которая сейчас заблокировала строительство (Дания не дала разрешение на прокладку трубы в своих территориальных водах, но, как неоднократно писал сайт "Сегодня", Россия может изменить маршрут прокладки трубопровода – Авт.).

Но в конце концов эта проблема должна быть решена самой Германией, которая очень разделена, а также между Германией и другими ее партнерами в ЕС, и Еврокомиссией. Украина здесь больше ничего не сможет сделать. Украина должна сфокусироваться на себе и своей собственной трансформации.

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