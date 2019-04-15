Россия подняла авиацию в 20 км от границы с Украиной
Российские военные отработали поражение наземных целей неподалеку от украинской границы
Российская угроза вблизи украинской границы никуда не исчезла. На днях оккупанты провели учения своей стратегической авиации очень близко от Украины. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.
Военные отмечают, что россияне подняли самолеты в Ростовской области.
"По информации, полученной разведкой Объединенных сил, на прошлой неделе на территории Ростовской области Российской Федерации в 20 километрах от государственной границы Украины были проведены учения по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям", – сообщили в ООС.
Как мы сообщали, в связи с возможной угрозой с воздуха украинские военные на Донбассе провели масштабные учения сил ПВО. К учениям сил ООС были привлечены самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск – от ЗРК С-300 до подразделений, имеющие на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стрела-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3.
Недавно секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что Россия готовится к масштабной континентальной войне. Он привел в пример ракетную мощь агрессора: совокупный первый пуск ракетных комплексов, которые сконцентрированы вдоль украинской границы, на Черном и Азовском морях сегодня превышает 364 ракетных пуска.
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