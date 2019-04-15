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Россия подняла авиацию в 20 км от границы с Украиной

Сегодня, 11:29

Российские военные отработали поражение наземных целей неподалеку от украинской границы

Российские самолеты
Российские самолеты. Фото: Минобороны РФ

Российская угроза вблизи украинской границы никуда не исчезла. На днях оккупанты провели учения своей стратегической авиации очень близко от Украины. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

Военные отмечают, что россияне подняли самолеты в Ростовской области.

"По информации, полученной разведкой Объединенных сил, на прошлой неделе на территории Ростовской области Российской Федерации в 20 километрах от государственной границы Украины были проведены учения по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям", – сообщили в ООС.

Как мы сообщали, в связи с возможной угрозой с воздуха украинские военные на Донбассе провели масштабные учения сил ПВО. К учениям сил ООС были привлечены самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск – от ЗРК С-300 до подразделений, имеющие на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стрела-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3.

Недавно секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что Россия готовится к масштабной континентальной войне. Он привел в пример ракетную мощь агрессора: совокупный первый пуск ракетных комплексов, которые сконцентрированы вдоль украинской границы, на Черном и Азовском морях сегодня превышает 364 ракетных пуска.

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Тег Россия, авиация, граница, самолеты, учения, ООС

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