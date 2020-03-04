Россия серьезно усилилась в Крыму: озвучены тревожные разведданные

В 2014 году на полуострове было только 10-12 тысяч солдат

Россия увеличила войско в оккупированном Крыму почти в три раза с начала военной агрессии против Украины и сейчас численность российских военнослужащих там составляет 32,5 тысячи человек. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает пресс-служба ГУР.

По его словам, по состоянию на 2014 год, до аннексии полуострова, там находились 10-12 тысяч военнослужащих РФ. Сейчас эта цифра выросла до 32,5 тысячи солдат.

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"Произошло наращивание не только личного состава, но и вооружения: боевые корабли, авиационный компонент, который в то время был представлен только самолетами морской авиации, а также Су-24. На сегодня это почти весь спектр бомбардировочной и истребительной авиации. Кроме того, в Крыму раньше не было российских средств противовоздушной обороны С-400. Это все развернуто вместе с противокорабельными ракетными комплексами "Бал" и "Бастион", – сказал Скибицкий.

Представитель ГУР добавил, что Россия и далее будет наращивать военное присутствие в Крыму, поскольку планирует использовать полуостров в качестве военного форпоста для доминирования в Черноморском регионе и как отправную точку для применения войск в Сирии. Недавно Россия отправила к берегам Сирии корабли Черноморского флота.

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Видео: president.gov.ua

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