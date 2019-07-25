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Владелец задержанного в Украине танкера из России сделал заявление

25 июля, 17:07

Как пояснили в профсоюзе моряков, судно принадлежит компании "Альтомар Шиппинг"


Компания "Фос шипинг менеджмент" из Геленджика подтверждает, что задержанный Украиной танкер принадлежит ей, и в настоящее время выясняет обстоятельства задержания и обстановку на судне, сказал заместитель генерального директора Виктор Леонидович.

"Полной информацией на данный момент не владеем. Обстановку выясняем", – сказал он, подтвердив, что судно принадлежит компании "Фос шипинг менеджмент".

Как пояснили в профсоюзе моряков, судно принадлежит компании "Альтомар Шиппинг". По данным источника экстренных служб Краснодарского края, "Альтомар Шиппинг" входит в состав "Фос шипинг менеджмент".

Ранее Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", блокировавший украинские военные корабли в Керченском проливе, которые после были захвачены ФСБ вместе с 24 украинскими моряками.

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В СБУ рассказали, что 24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ИМО – 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива.


Видео: СБУ

Следствие установило, что с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии, которые происходили 25 ноября 2018 года, название танкера "NEYMA" российскими владельцами изменено на название "NIKA SPIRIT".

"Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия – обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов судна, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судовой команды, изъяты документы необходимые для установления истины в уголовном производстве.

Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", – сообщили в СБУ.

Справка:

По инициативе Военной прокуратуры Советом национальной безопасности и обороны Украины, соответствующим Решением, введенного в действие Указом Президента Украины от 19.03.2019 №82 / 2019, сроком на 3 года, применены специальные экономические санкции и другие ограничительные меры к ООО "ЮВАС ТРАНС", а именно: заблокированы активы предприятия, ограничено торговые операции, приняты меры для предотвращения вывода, запрета участия в приватизации и аренды государственного имущества и тому подобное.

ООО "ЮВАС ТРАНС" является владельцем Керченского судоремонтного завода, на котором к моменту блокировки Керчь-Еникальского канала находился танкер "NEYMA".


Видео: Анатолий Матиос / Facebook

Напомним, в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Об этом говорится в принятой резолюции, опубликованной на сайте ПА ОБСЕ.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила о достижении договоренности об освобождении украинских моряков. Однако российский омбудсмен Татьяна Москалькова опровергла это заявление, отметив, что такой договоренности не существует.

17 июля российский суд продлил арест всем 24-м военнопленным украинским морякам на три месяца – до 24 и 26 октября.


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Тег Россия, танкер, Украина

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ТАСС

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