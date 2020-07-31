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Российские пропагандисты подняли утопленный у берегов Крыма броневик: видео

31 июля, 16:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

БРДМ-2 обнаружили в Керченском проливе в пяти километрах от берега

У берегов оккупированного Россией Крыма продолжается эпопея с подъемом со дна Керченского пролива БРДМ-2, затонувшего неделю назад во время пропагандистской акции .

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В российском "Военно-техническом обществе" рассказали, что броневик удалось поднять со дна, однако не вытащить на берег, сообщает Интерфакс.

"Такая технология, что к нему привязан специальный парашют, которым автомобиль выдернули со дна, но он находится под водой", – сказал представитель "Военно-технического общества".

По его словам, сейчас решается вопрос о транспортировке бронеавтомобиля на берег.

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Видео: facebook.com/voentex

Напомним, 30 июля днем в Керченском проливе владелец бронекатера Александр Елкин обнаружил объект, потенциально похожий на затонувший бронеавтомобиль.

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После этого на дно моря спустился водолаз из поискового отряда "Эпрон" и через 20 минут он всплыл вместе с флагом "Военно-технического общества", который находился на борту утонувшего БРДМ-2. Броневик оказался на глубине 8,2 метра .

Также напомним, что один из трех бронеавтомобилей затонул в пяти километрах от берега при форсировании 25 июля Керченского пролива в рамках показушной акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Причиной происшествия организаторы назвали выход на отрезок с перепадами глубины и сильный боковой ветер. Экипаж БРДМ-2 не пострадал – всех эвакуировали на катер МЧС.

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Крым Керченский пролив броневик БРДМ пропагандисты
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