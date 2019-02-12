Российские тюремщики скрывают информацию о пленных украинцах

Администрация СИЗО "Лефортово" заявила, что данные о визитах к пленным украинцам являются засекреченными

Денис Гриценко. Фото: AFP

Российские тюремщики скрывают информацию о пленных украинцах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/30a/a15/5c630aa153aff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/30a/a15/5c630aa153aff.jpg 2019-02-12T20:06:00+02:00 Украина Администрация СИЗО "Лефортово" заявила, что данные о визитах к пленным украинцам являются засекреченными

Администрация московского СИЗО "Лефортово" отказывается предоставлять адвокатам военнопленных украинских моряков информацию о визитах к ним, сообщил 12 февраля глава группы защиты узников Кремля Николай Полозов.

На своей странице в Facebook он рассказал о сегодняшнем визите к капитану 2-го ранга ракетного катера "Бердянск" Денису Гриценко.

"Денис чувствует себя хорошо, никаких жалоб на здоровье нет", – сообщил юрист.

По словам Полозова, пленного украинца все еще содержит в старом корпусе СИЗО. Недавно его посетил украинский консул, но больше его никто не навещал.

"Ранее я подавал запрос администрации СИЗО "Лефортово" о получении сведений относительно посещений Дениса Гриценко кем-либо и буквально на днях пришёл ответ, что сведения об этом являются засекреченными. Будем разбираться", – отметил Полозов.

Украинец получил посылки от волонтеров и родных, но передача его родственников оказалась пересыпана сахаром, который, как предполагает адвокат, мог высыпаться из чужой посылки.

"Гриценко рассказал, что ему наконец начали передавать письма от родных. Чему он был очень рад. Помимо этого пришли еще около 30 писем от знакомых и незнакомых людей из Украины, Греции, Латвии, Канады и России. Все эти письма дают Денису заряд сил и морально его поддерживают. Он благодарит всех, кто ему написал и ждет новых писем", – добавил он.

Напоследок Полозов написал, что обсудил с подзащитным предстоящий 13 февраля суд по рассмотрению апелляции и следственные действия, назначенные на следующий день, а также то, как ему следует себя вести.

Напомним, сегодня Полозов также рассказал об условиях быта, питании в "Лефортово" и состоянии здоровья капитана 3-го ранга буксира "Яны Капу" Владимира Лисового, которого содержат в СИЗО.

Кроме того, сегодня стали известны результаты анализов крови 19-летнего моряка Андрея Эйдера, у которого ранее заподозрили гепатит С.

Мы также писали, что 11 февраля в Москве прошли следственные действия в отношении другого пленного украинского моряка Сергея Цыбизова, который в очередной раз заявил, что является военнопленным.

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