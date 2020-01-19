Российских звезд театра не пустили на гастроли по Украине

Сергей Колесников, Лариса Удовиченко и Марат Башаров

Вслед за актером Николаем Ивановым, который хотел попасть в Украину на кастинг в ноябре, пограничники отказали во въезде группе российских артистов, посещавших оккупированный Крым или не сумевших доказать цели въезда.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины 19 ноября, уточнив, что россияне пытались попасть в страну через аэропорт Запорожья, куда они прилетели рейсом из Варшавы.

"При оформлении в отношении одного из иностранцев сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы. Как установили сотрудники Госпогранслужбы, гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма", – отметили в ГПСУ.

Нарушителю отказали в пересечении границы и проставили соответствующую отметку в паспорте.

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"Еще трое россиян не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине", – добавили в пограничном ведомстве.

В сообщении не указывается, каких именно актеров не пустили, однако источники в украинских СМИ утверждают, что цели приезда не смогли доказать Андрей Бутин, исполнительница главной роли в телесериале "Даша Васильева" Лариса Удовиченко и сопровождавший их человек. А за посещение Крыма было отказано Сергею Колесникову.

Все они должны были посетить с гастролями Запорожье, Одессу и Харьков, где у них была запланирована постановка "Идея фикс". Организаторы уже подтвердили отмену спектаклей.

Кроме Удовиченко, Бутина и Колесникова, в постановке пьесе должен был участвовать посещавший аннексированный Крым Марат Башаров, но он отказался лететь, побоявшись, что его не пустят.

Напомним, ранее в январе разгорелся скандал из-за российской блогерши и экс-журналистки пропагандистского телеканала "Россия" Александры Митрошиной – она уклонилась от ответа активистов на вопрос, кому принадлежит аннексированный ее страной Крым.

Мы также сообщали, что за минувший год украинские пограничники отказали во въезде в Украину более 7 тысячам российских граждан.

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