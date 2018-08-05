Рост количества случаев торговли детьми в Украине: омбудсмен обратится к Минсоцполитики

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует обратиться в Министерство социальной политики из-за роста количества случаев торговли детьми в Украине. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

"Учитывая, что в последнее время участились случаи торговли людьми, в частности детьми, Людмила Денисова будет обращаться в Министерство социальной политики Украины, чтобы выяснить, какие принимаются меры для предотвращения торговли людьми и какая работа ведется с детьми, которых удалось спасти", – говорится в сообщении.

Данное решение было принято после того, как омбудсмен получила информацию о том, что представители полиции задержали женщину, которая за 2,5 тысяч долларов хотела продать трехлетнего ребенка для использования в попрошайничестве.

Напомним, как сообщили в полиции, инцидент произошел 3 августа в Закарпатской области. По данному факту открыто уголовное производство по статье по ч. 3 ст. 149 УК о торговле людьми. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Хмельницком задержали горе-мать, которая хотела продать двоих своих детей.

Подобная ситуация произошла в Черкассах: женщину задержали при попытке продать своего новорожденного ребенка за пять тысяч долларов.



