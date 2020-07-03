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  1. Последние новости Украины

Рост соцвыплат и первые результаты камер на дорогах – темы ток-шоу "Украина завтра"

3 июля, 16:35

Александр Мещерский Александр Мещерский

Одновременно работают три студии - гостевая, аналитическая и информационная

Как всегда теперь по пятницам, вечером в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 – новое ток-шоу "Украина завтра".

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Ведущие программы проанализируют главные события и вместе с экспертами и политиками сделают прогноз – как они будут влиять на нас завтра.

Одновременно работают три студии – гостевая, аналитическая и информационная.

Главные темы эфира 3 июля:

В тренде
Дети из Крыма и Донбасса смогут поступить в университеты без ВНО
  • Право на ошибку: увольнять ли чиновника за жесткие высказывания?
  • Прожиточный минимум: кому и на сколько увеличат выплаты в июле?
  • Повышение пенсий: кто может рассчитывать на индексацию уже в этом месяце?
  • Потребительская корзина украинцев: чего не хватает, а чего много?
  • Первые итоги видеофиксации на дорогах: как изменилось поведение водителей?
  • Новый налог для владельцев авто: кого заставят платить 25 тыс. грн в год?

А также цитаты недели: Ляшко с памперсами, пикантное заявление о походе в политику, "алкопереписка" в Верховной Раде.

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Украина завтра Украина 24

Источник: Сегодня

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