Рост соцвыплат и первые результаты камер на дорогах – темы ток-шоу "Украина завтра"

Как всегда теперь по пятницам, вечером в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 – новое ток-шоу "Украина завтра".
Ведущие программы проанализируют главные события и вместе с экспертами и политиками сделают прогноз – как они будут влиять на нас завтра.
Одновременно работают три студии – гостевая, аналитическая и информационная.
Главные темы эфира 3 июля:
- Право на ошибку: увольнять ли чиновника за жесткие высказывания?
- Прожиточный минимум: кому и на сколько увеличат выплаты в июле?
- Повышение пенсий: кто может рассчитывать на индексацию уже в этом месяце?
- Потребительская корзина украинцев: чего не хватает, а чего много?
- Первые итоги видеофиксации на дорогах: как изменилось поведение водителей?
- Новый налог для владельцев авто: кого заставят платить 25 тыс. грн в год?
А также цитаты недели: Ляшко с памперсами, пикантное заявление о походе в политику, "алкопереписка" в Верховной Раде.
Онлайн-трансляция:
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