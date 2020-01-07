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Рождество с патрульными: в полиции выложили фото праздничных встреч

7 января, 20:23

Многие украинцы пришли отметить Рождество с копами

В полиции провели акцию "Рождество с патрульными" и подготовили для маленьких и взрослых украинцев множество праздничных мероприятий.

Копы поблагодарили всех, кто пришел на встречи и признали, что они были "незабываемыми и по-рождественски теплыми".

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"Благодарим каждого, кто пришел отмечать Рождество вместе с патрульными. Спасибо вам за искренние эмоции, море позитива и мега-заряд энергии. Ваши пожелания будут греть наши сердца еще долго", – отметили в МВД.

Копы признали, что они "очень старались, чтобы празднования принесли вам побольше радости и удовольствия".

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"На память об этом праздничном дне ловите отличные фото. Всех с Рождеством и до встречи через год. С любовью – ваша патрульная полиция!" – добавили патрульные.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Рождество в Киеве было запланировано проведение Шествия звездарей и целого ряда концертов.

Добавим также, что Рождество в Украине празднуют 7 января. Для многих людей это один из самых важных семейных праздников. Святой вечер отмечают накануне, 6 января. Сайт "Сегодня" ранее рассказывал, что должно быть на праздничном столе.

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Рождество праздники патрульные

Источник: Сегодня

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